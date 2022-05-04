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【母親節】荃灣廣場推食玩買多重賞 消費滿100元即送1小時免費泊車 日賺逾550元獎賞

理財智慧 18:04 2022/05/04

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政府放寬第二階段社交距離措施以及母親節將至，新鴻基旗下荃灣廣場推出「食玩買多重賞」，讓市民於節日及放假時賺取更多優惠。再者，商場亦貼心為大家準備母親節限定浮游花瓶或乾花蠟燭座工作坊及派送心意鮮花，The Point 會員可憑積分及消費換領，與媽媽度過難忘母親節。與此同時，Pinkoi X Hello Kitty限定快閃店亦即將登陸荃灣廣場，設有多個戶外露營主題打卡點。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

由即日起至24日，消費後更可換領「食玩買多重賞」，星期一至日優惠分別有，於餐廳食肆或戲院消費滿500元送電影戲票買一送一贈券，於潮流服飾商戶消費滿500元送50元餐飲贈券，於任何商戶消費滿3,000元送150元商場贈券，以及下午6時後入車並消費滿100元以上即送1小時免費泊車。而星期五至日及公眾假期更會推出於任何商戶消費滿6,000元送350元商場贈券。

另外，荃灣廣場準備了母親節限定工作坊及鮮花換領，讓市民輕鬆安排母親節活動，當中包括：母親節心意鮮花大派送，The Point 會員以300積分預留母親節心意鮮花並於即日到場內餐廳食肆/戲院消費滿300元，即可獲母親節心意鮮花一支。

與此同時，Pinkoi X Hello Kitty限定快閃店亦於5月5日至22日在荃灣廣場特設期間限定店，以「戶外野餐、露營熱點」為主題，場內設有多個活潑可愛的打卡位如復古露營車造型、戶外帳篷、野餐墊、露營椅等供拍照打卡，讓大家與Hello Kitty 一同感受露營的樂趣。

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責任編輯：羅浩濂

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