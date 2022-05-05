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【iMoney GIFTaway】送安妮美食「糭是有情」系列端午糭套裝（一套五隻）（價值$438）

理財智慧 21:00 2022/05/05

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iMoney有禮】送安妮美食「糭是有情」系列端午糭套裝（一套五隻）（價值$438）

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63日就係端午節啦~ 每逢此節日，不少酒店和中餐廳都特別推出多款特式糭子。今期iMoney有禮】誠意為你帶來【安妮美食「糭是有情」系列端午糭套裝】，分為「極上之選」、「尊貴之選」及「鮑魚之選」。每套共有5款不同口味的精選糭子，甜鹹口味通通有，一個價錢嚐盡各種口味！

 

「極上之選」﹕松露素糭、瑤柱咸肉糭、嘉湖鮮肉糭、蛋黃鮮肉糭及梘水蓮蓉糭

 

「尊貴之選」﹕松露素糭、五穀雜糧糭、瑤柱咸肉糭、嘉湖鮮肉糭及紅豆豆沙糭

 

「鮑魚之選」﹕松露素糭、鮑魚瑤柱咸肉糭、瑤柱咸肉糭、栗子藜麥素糭及陳皮紅豆梘水糭

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依家仲可以用iMoney讀者優惠價$398 換購「糭是有情」系列一套，另再加送梅酒一支（原價$300）或湯包2盒（總值$130，款式隨機），送禮自用皆宜

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截止日期﹕2022512日（下午2時正）

 

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

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