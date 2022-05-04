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【二手破頂】減價近百萬賣樓仍創破頂價　天晉高層1,100萬成交　創兩房造價、呎價雙新高

股樓投資 17:36 2022/05/04

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樓市重新熱鬧，個別屋苑率先錄破頂成交。中原地產伍錦基指，將軍澳天晉3A期有兩房單位以1,100萬元沽出，成交價及呎價均創屋苑兩房新高。

成交單位為天晉3A期3A座高層D室，實用面積541平方呎，屬兩房間隔，佳向西南，望小海景。單位於去年11起放售，1,198萬元，至近日累減98萬元，以1,100萬元沽出，實用呎價20,333元，創屋苑兩房單位雙價新高。

據了解，原業主於2018年8月以803萬元購入單位，持貨約4年，帳面獲利約297萬元，升值37%。

【有相睇】保養得宜可即住　慈愛苑兩房單位綠表價433萬沽　每呎8,557元重回3年前價位【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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