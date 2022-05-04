▲ 【國家隊進場】官媒：國家隊首季A股持倉市值僅小幅縮水 清倉式減持傳聞不攻自破

上月內地傳出國家隊清倉導致A股大跌，官媒《證券時報》發表報道指，據統計，截至首季末，共有888家公司的「前十大流通股東」出現國家隊資金身影，不計及作為大股東的7隻金融股，合計持倉市值超萬億，與去年底相比基本持平，僅小幅縮水。 《證券時報》形容此前市場傳聞的「國家隊一季度清倉式減持」不攻自破。

根據內地財經資訊網站《同花順》統計，國家隊截至首季末持倉約3.9萬億元，較去年底少1.76%，按年則少15.03%。

《證券時報》：首季888間公司前十大流通股東出現國家隊身影

《證券時報》稱，一般來說，國家隊主要由中國證券金融公司及其成立的十大資管計劃（證金公司、證金資管）、中央匯金資產管理有限責任公司（匯金資管）、社保基金、養老金等四大類組成。

證券時報·數據寶統計，截至一季度末，共有888間公司的「前十大流通股東」出現以上四類資金身影，不含中央匯金投資有限責任公司作為大股東或控股股東持有的7隻金融股，上述四大資金合計持倉市值超萬億，與去年末相比基本持平，僅小幅縮水。

相關文章：

【國家隊進場】國家隊傳今午入市維穩A股 買券商等金融股 內媒引述接近監管人士：消息不屬實

【中芯981】中芯國際夥國家隊合資臨港自貿區建廠、註冊資本429億 主攻28納米制程芯片