  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企】中小企疫下數碼轉型　銀行線上開戶比率增至25%

商業 18:00 2022/05/04

分享：

分享：

香港中小企疫下加快數碼轉型步伐，滙豐銀行 （00005） 近年着力透過數碼渠道，發展金融科技。滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，今年首季遙距開戶申請按年增長達7成，以數碼渠道開立的中小企銀行戶口，佔整體中小企開戶宗數計算，比率達25%。

她解釋，中小企在疫情下，改變營運模式，員工要在家工作、企業要進行網上銷售。她又稱，現時有超過85%滙豐商業客戶，採用數碼渠道處理日常財務，協助這些客人在綫上處理日常工作和管理財務，將是一項不可逆轉的趨勢。

【酷熱天氣】天氣持續酷熱　帶動冷氣機銷售升4成

王海珍指出，香港中小企負責人常往返中港兩地，但在新冠疫情下，來往兩地限制增加，故需要與銀行在綫上接洽，以管理財務和日常工作，包括開立企業帳戶、進行支付和跟進款項狀況、進行外幣交易，以及管理薪資等；並稱，商戶有95%支付指示透過網上平台發出，商務網上理財服務每月更錄得平均超過240萬次登入。

【消費券商機】消費券出台商戶拓網上銷售　SHOPLINE去年註冊開店商戶較疫前增1.25倍

然而，中小企對綫下服務仍有需求。她解釋，中小企向銀行尋求諮詢，更傾向面對面與銀行職員商議，以即時了解狀況。而為了減省等候時間，以及避免人群聚集，已設有綫上預約。綫上服務則以簡易部分為主，例如簽署文件、更新公司資料、填寫表格等。

她續指，銀行每年須處理過萬宗更新公司資料的申請，但疫下企業負責人往返兩地難。新數碼化服務採用電子身份認證技術，銀行毋須面對面亦能確認新董事，或授權簽署人的身份，減低了不便。

【咖啡市場】歐洲連鎖咖啡店疫後再擴充　品牌聚焦可持續發展

其他簡易服務如遞交紙張表格，亦逐步數碼化。王海珍稱，現時每月收到客戶所遞交的紙張表格過萬張，新服務便把約45種企業客戶常用的基本銀行服務表格，例如申請銀行證明、存款結餘證明、收支紀錄、登記中文地址等，提供綫上服務選擇，避免到分行處理。

數碼服務需求大，但她認為滙豐能夠在同業中突圍，全憑3項因素：
1.基於多年經驗，可為企業提供較多配套、方案；
2.提供獨有的服務，深化個別企業的需要，為他們提供更具針對性的建議；
3.龐大分行網絡，即使有綫上難解決問題，亦可到綫下處理。

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫下營銷】Starbucks疫情下積極數碼轉型　推動環保電動車測試
2022/04/09
【疫下營銷】Starbucks疫情下積極數碼轉型　推動環保電動車測試
【職場文化】市場推廣需求大？　數碼營銷職位最熱門
2022/04/13
【職場文化】市場推廣需求大？　數碼營銷職位最熱門
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
2022/04/29
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
【中小企】中小企疫下數碼轉型　銀行線上開戶比率增至25%
今日
【中小企】中小企疫下數碼轉型　銀行線上開戶比率增至25%

你可能感興趣

【疫下營銷】Starbucks疫情下積極數碼轉型　推動環保電動車測試
11:00 2022/04/09
【疫下營銷】Starbucks疫情下積極數碼轉型　推動環保電動車測試
【職場文化】市場推廣需求大？　數碼營銷職位最熱門
14:33 2022/04/13
【職場文化】市場推廣需求大？　數碼營銷職位最熱門
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
14:43 2022/04/29
【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力
電子支付 網購平台 虛擬銀行 疫情 數碼轉型 網上理財 在家工作 銷售 香港 服務

下一篇文章

【中小企】中小企多用手機理財　滙豐商務手機App用量3月按年增4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢
【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢
【酒吧重開】酒吧業指營業時限不合理　促放寬至凌晨5時
【酒吧重開】酒吧業指營業時限不合理　促放寬至凌晨5時
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場
【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款