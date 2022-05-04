【中小企】中小企疫下數碼轉型　銀行線上開戶比率增至25%

香港中小企疫下加快數碼轉型步伐，滙豐銀行 （00005） 近年着力透過數碼渠道，發展金融科技。滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，今年首季遙距開戶申請按年增長達7成，以數碼渠道開立的中小企銀行戶口，佔整體中小企開戶宗數計算，比率達25%。

她解釋，中小企在疫情下，改變營運模式，員工要在家工作、企業要進行網上銷售。她又稱，現時有超過85%滙豐商業客戶，採用數碼渠道處理日常財務，協助這些客人在綫上處理日常工作和管理財務，將是一項不可逆轉的趨勢。

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王海珍指出，香港中小企負責人常往返中港兩地，但在新冠疫情下，來往兩地限制增加，故需要與銀行在綫上接洽，以管理財務和日常工作，包括開立企業帳戶、進行支付和跟進款項狀況、進行外幣交易，以及管理薪資等；並稱，商戶有95%支付指示透過網上平台發出，商務網上理財服務每月更錄得平均超過240萬次登入。

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然而，中小企對綫下服務仍有需求。她解釋，中小企向銀行尋求諮詢，更傾向面對面與銀行職員商議，以即時了解狀況。而為了減省等候時間，以及避免人群聚集，已設有綫上預約。綫上服務則以簡易部分為主，例如簽署文件、更新公司資料、填寫表格等。

她續指，銀行每年須處理過萬宗更新公司資料的申請，但疫下企業負責人往返兩地難。新數碼化服務採用電子身份認證技術，銀行毋須面對面亦能確認新董事，或授權簽署人的身份，減低了不便。

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其他簡易服務如遞交紙張表格，亦逐步數碼化。王海珍稱，現時每月收到客戶所遞交的紙張表格過萬張，新服務便把約45種企業客戶常用的基本銀行服務表格，例如申請銀行證明、存款結餘證明、收支紀錄、登記中文地址等，提供綫上服務選擇，避免到分行處理。

數碼服務需求大，但她認為滙豐能夠在同業中突圍，全憑3項因素：

1.基於多年經驗，可為企業提供較多配套、方案；

2.提供獨有的服務，深化個別企業的需要，為他們提供更具針對性的建議；

3.龐大分行網絡，即使有綫上難解決問題，亦可到綫下處理。

記者：馬意文