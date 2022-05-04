【美團 3690】 美團主要股東又減持！ 紅杉資本沈南鵬套現逾62億元 股價挫近5%

內地科網巨企接連遭重量級股東減持。美團（03690）再遭非執董、紅杉資本始創合夥人沈南鵬減持，先後於上周三（4月27日）及上周五（4女29日）沽貨，合共套現逾62億元。消息拖累股價午後跌幅一度擴至6.3%，低見161.6元，收報164.5元，跌4.6%，結束5連升，成交額37.5億元。

國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股【見下頁】

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根據聯交所資料顯示，沈南鵬上周三按每股平均價144.78元，減持4,245.7萬股，套現近61.5億元；而上周五再按每股平均價159.497元，減持50萬股，套現近7,975萬元，最新持股比例由3.98%降至3.19%。值得留意的是，沈南鵬於一個月內兩度減持股份，對上一次是3月31日及4月6日，以每股平均價153.8元及161.7422元，於場外與場內先後減持3,854.24萬股，套現約60億元，當時持股量已由4.68%降至3.98%。

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記者：郭秀慧