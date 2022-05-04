▲ 【飛機製造商】空中巴士A321XLR傳被歐盟要求大幅修改設計

波音（Boeing，美：BA）近年在飛機開發屢傳不利消息，其民航客機主要競爭對手空中巴士（Airbus，法：AIR）最新也傳出在開發過程出阻滯。外電引述消息指，歐盟航空安全局（EASA）擬要求空中巴士大幅修改開發中的窄體長途客機A321XLR「下腹部整流罩（underbelly fairings）」設計，令A321XLR能否如期2023年底交付和最長航程出現變數。

路透社引述航空業界高層指，EASA建議是為了降低新設在機身中央的油箱發生火警的風險。彭博就報道，更改設計可能令A321XLR航程縮短。

據資料，A321XLR為長航程窄體客機A321LR的更新版本，最多可戴244人，較A321LR多10%，設計最遠航程為4700海里，較A321neo的4000海哩多近兩成。目前本港航空公司未有訂購該機型。

空中巴士發言人指，公司正與EASA保持聯繫，未有證實有關消息。EASA發言人就指，A321XLR認證工作持續進行中，會在完成相關工作後對外公布。

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