【虛擬經濟】NFT熱潮已完？ 9月後NFT總銷售額大跌92%

《華爾街日報》根據NFT市場分析平台NonFungible數據報道，本周NFT日均銷量下降到約1.9萬個，較去年9月份的峰值約22.5萬個下降了92%；NFT中的活躍錢包數量上周只有1.4萬個，比起11月的11.9萬個，下跌了約88%，指出NFT市場正在崩塌。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

《華爾街日報》報道提到，交易量下跌的原因，包括因利率上升，已經壓垮了整個金融市場的高風險押注，而NFT屬於其中投機性最強的投資類別之一。

事實上，以科技股為主的納斯達克指數，自去年11月見頂以來已下跌23%，而比特幣則暴跌43%。

大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

不過《華爾街日報》指出，加密貨幣行業仍在NFT押注。Coinbase於4月推出了其NFT交易所的測試版，至今已有400萬人註冊了測試版，用戶可以使用現有的數字錢包，連接到該網站進行NFT交易。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機