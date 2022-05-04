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【虛擬經濟】NFT熱潮已完？ 9月後NFT總銷售額大跌92%

環球政經 17:57 2022/05/04

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《華爾街日報》根據NFT市場分析平台NonFungible數據報道，本周NFT日均銷量下降到約1.9萬個，較去年9月份的峰值約22.5萬個下降了92%；NFT中的活躍錢包數量上周只有1.4萬個，比起11月的11.9萬個，下跌了約88%，指出NFT市場正在崩塌。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

《華爾街日報》報道提到，交易量下跌的原因，包括因利率上升，已經壓垮了整個金融市場的高風險押注，而NFT屬於其中投機性最強的投資類別之一。

事實上，以科技股為主的納斯達克指數，自去年11月見頂以來已下跌23%，而比特幣則暴跌43%。

大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份【見下頁

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不過《華爾街日報》指出，加密貨幣行業仍在NFT押注。Coinbase於4月推出了其NFT交易所的測試版，至今已有400萬人註冊了測試版，用戶可以使用現有的數字錢包，連接到該網站進行NFT交易。

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撰文 : 陳楚琨

NFT 虛擬貨幣 經濟 比特幣 金融

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