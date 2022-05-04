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【新冠肺炎】英國研究指出 入院重症或有認知問題如老20歲

環球社會熱點 17:18 2022/05/04

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隨全球新冠確診者增加，醫學界不止研究治療方法，更著眼調查患者康復後的狀況，甚至調查俗稱「長新冠」的後遺症。英國有研究發現，確診且入院的重症患者中，部分人出現身體機能及認知問題，情況猶如老了20歲。

倫敦律師樓允許員工永久WFH 前提要接受一條件 【下一頁】

研究找來46名曾經感染的入院重症者，當中16人需要使用呼吸機，並在他們入院平均約半年後，邀請接受認知能力測試，再按年齡﹑性別及教育水平等，揀選460人的測試結果作對照。

結果發現，3分1曾感染新冠並需要入院治療的患者在康復一年後，出現「長新冠」（long covid）。多數人的生理機能及認知功能等範疇受損後未有太大改善，特別是語言能力。

【移民英國】搵咩工好？五大職業人工唔怕跑輸通脹 【下一頁】

劍橋大學教授兼研究作者之一曼農（David Menon）表示，認知受損狀況與重症水平掛勾。曼農指感染新冠病毒對人體多個器官有損害，包括腦部﹑認知能力及生理健康，只要接種疫苗可降低重症風險，感染後的損害亦隨之減少。

研究指出，入院重症患者的認知功能障礙十分獨特，平均而言，有關人士的認知能力由50歲跌至70歲。曼農指研究康復者的認知功能障礙不止有助其他新冠感染者，亦可幫助其他疾病患者。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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