【加息縮表】聯儲局凌晨2時公布議息結果　三大點你要留意

▲ 聯儲局凌晨2時公布議息結果 三大點你要留意

美國聯儲局將於香港時間周四（5月5日）凌晨2時公布議息結果，市場預期，聯邦基金利率將提高50個基點至0.50%至0.75%水平。同時，儲局或會宣布啟動縮表，貨幣政策轉至緊縮，抽走市場流動性。值得留意是，是次不會發布點陣圖，要到6月才有。以下為5月議息會議要關注的三大點：

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1）未來加息步伐，及會否一次加息0.75厘

通脹高企和近期强勁的經濟數據令儲局加快緊貨幣政策，以免經濟過熱及失控。普徠仕預期，5月會議將提供指引以反映未來至少仍有一次加息50個基點的舉措，以及聯儲局計劃迅速將利率調整至中性水平。

另外，今次議息會要留意儲局主席鮑威爾會否證實將加息75個基點。中金指，如果鮑威爾延續此前在IMF年會上的態度，甚至如果不正面拒絕一次性加息75個基點的選項，便會被市場解讀為鷹派信號。

普徠仕則認為，通脹壓力急劇加速，加上沒有證據表明經濟活動正在放緩，可能會迫使儲局採取更鷹派的行動，但這個風險將於今年稍後時間出現，而非6月。

2）縮表的詳細計劃

今次議息會議投資界更關注是縮表，較加息具有更大的不確定性。加息與縮表的本質區別在於，前者是價格工具，後者是數量工具，加息的概率可以由利率市場定價，投資者能實時跟踪加息預期，但縮表卻不能，沒有一個指標能夠清晰地反映出市場對縮表引發的流動性下降的預期。

究竟何謂縮表？縮表有何影響？看【下一頁】

中金指出，如果貨幣數量開始緊縮，資產價格、房價和通脹都會受到影響。尤其對金融資產價格而言，因為金融市場具有非線性的特徵，且容易產生羊群效應，對流動性的邊際變化比實物資產要更加敏感。對此投資者應當予以重視， 不能簡單認為上一輪縮表開始時資產價格表現平穩，這次就可以高枕無憂。

中金就縮表提醒投資者要看兩件事：一、縮表的上限及節奏是否較3月FOMC會議紀要的討論有變化；二、縮表方式是否有新指引。

據儲局3月會議紀錄顯示，官員普遍同意，每月減持合適上限分別為600億美元國債及350億美元按揭抵押證券（MBS），並按市場條件可在3個月或稍長時間內逐步實施。

3）儲局對經濟形勢及通脹前景的看法

普徠仕指，儲局仍面臨兩難處境。首先，大宗商品價格高企和中國的供應鏈中斷，繼續為通脹帶來上行風險，而勞工市場過熱引起服務業通脹，亦增加了通脹風險。其次，經濟活動仍面臨利淡風險，財政緊縮政策、高通脹侵蝕了家庭的實際可支配收入，而利率大幅上升則增加了企業和消費者的借貸成本。

中金指，鮑威爾對於美國經濟走勢的看法是否有變，以及他如何理解貨幣緊縮與經濟衰退的關係，都值得關注。而經濟放緩是否會成為制約美聯儲貨幣緊縮的因素，還有待觀察。

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