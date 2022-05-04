  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加息縮表】聯儲局凌晨2時公布議息結果　三大點你要留意

股市 17:16 2022/05/04

分享：

分享：

聯儲局凌晨2時公布議息結果　三大點你要留意

美國聯儲局將於香港時間周四（5月5日）凌晨2時公布議息結果，市場預期，聯邦基金利率將提高50個基點至0.50%至0.75%水平。同時，儲局或會宣布啟動縮表，貨幣政策轉至緊縮，抽走市場流動性。值得留意是，是次不會發布點陣圖，要到6月才有。以下為5月議息會議要關注的三大點：

法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升，看【下一頁】

余偉文：加息對香港家庭負債衝擊不大，惟港息跟美息上升時間料較上輪短，看【下一頁】

1）未來加息步伐，及會否一次加息0.75厘

通脹高企和近期强勁的經濟數據令儲局加快緊貨幣政策，以免經濟過熱及失控。普徠仕預期，5月會議將提供指引以反映未來至少仍有一次加息50個基點的舉措，以及聯儲局計劃迅速將利率調整至中性水平。

另外，今次議息會要留意儲局主席鮑威爾會否證實將加息75個基點。中金指，如果鮑威爾延續此前在IMF年會上的態度，甚至如果不正面拒絕一次性加息75個基點的選項，便會被市場解讀為鷹派信號。

普徠仕則認為，通脹壓力急劇加速，加上沒有證據表明經濟活動正在放緩，可能會迫使儲局採取更鷹派的行動，但這個風險將於今年稍後時間出現，而非6月。

2）縮表的詳細計劃

今次議息會議投資界更關注是縮表，較加息具有更大的不確定性。加息與縮表的本質區別在於，前者是價格工具，後者是數量工具，加息的概率可以由利率市場定價，投資者能實時跟踪加息預期，但縮表卻不能，沒有一個指標能夠清晰地反映出市場對縮表引發的流動性下降的預期。

究竟何謂縮表？縮表有何影響？看【下一頁】

中金指出，如果貨幣數量開始緊縮，資產價格、房價和通脹都會受到影響。尤其對金融資產價格而言，因為金融市場具有非線性的特徵，且容易產生羊群效應，對流動性的邊際變化比實物資產要更加敏感。對此投資者應當予以重視， 不能簡單認為上一輪縮表開始時資產價格表現平穩，這次就可以高枕無憂。

中金就縮表提醒投資者要看兩件事：一、縮表的上限及節奏是否較3月FOMC會議紀要的討論有變化；二、縮表方式是否有新指引。

據儲局3月會議紀錄顯示，官員普遍同意，每月減持合適上限分別為600億美元國債及350億美元按揭抵押證券（MBS），並按市場條件可在3個月或稍長時間內逐步實施。

3）儲局對經濟形勢及通脹前景的看法

普徠仕指，儲局仍面臨兩難處境。首先，大宗商品價格高企和中國的供應鏈中斷，繼續為通脹帶來上行風險，而勞工市場過熱引起服務業通脹，亦增加了通脹風險。其次，經濟活動仍面臨利淡風險，財政緊縮政策、高通脹侵蝕了家庭的實際可支配收入，而利率大幅上升則增加了企業和消費者的借貸成本。

中金指，鮑威爾對於美國經濟走勢的看法是否有變，以及他如何理解貨幣緊縮與經濟衰退的關係，都值得關注。而經濟放緩是否會成為制約美聯儲貨幣緊縮的因素，還有待觀察。

相關文章：

【名家看法】信安資管陳曉蓉：聯儲局縮表料持續2至3年、不明朗因素持續　降股票展望至中性

議息 鮑威爾 經濟 加息 縮表 美國聯儲局 美國 通脹

上一篇文章

【飛機製造商】空中巴士A321XLR傳被歐盟要求大幅修改設計

下一篇文章

【醫藥股】四環醫藥旗下軒竹生物最快本月遞科創板上市申請　融資後估值近70億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升近百點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升近百點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌232點、科指跌3.3%　ATM跌3%至4%　滙豐逆市升近2%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌232點、科指跌3.3%　ATM跌3%至4%　滙豐逆市升近2%（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款