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【漏洞懸賞】Google擴大漏洞懸賞計畫　Android 13 Beta漏洞獎金高達1,200萬元

科技 19:38 2022/05/04

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各大科企為提高服務安全性，設立漏洞懸賞計畫來邀請安全人員匯報漏洞，Google近日更擴大旗下漏洞懸賞計畫，為Android 13 Beta漏洞提供高達150萬美元（約1,200萬港元）懸賞金額。

Google表示，所有Android 13 Beta漏洞均會獲得額外50%懸賞獎勵，而「漏洞必須是Android 13系统獨有，不能在Android其他版本上重複」。

【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？

Google早於2019年表示，如果有任何安全人員能夠入侵Google Pixel手機上的Titan M安全芯片，可獲100萬美元（約780萬港元）懸賞獎勵，惟截止目前，仍未有人可領取相關獎金。

是次Google擴大旗下Android 13 Beta漏洞懸賞計畫，包括高達100萬美元（約780萬港元）的代碼執行獎勵，以及高達50萬美元（約390萬港元）的數據洩漏獎勵。

另須注意的是，這個漏洞懸賞計畫設有時間限制，額外獎勵僅限5月27日之前提交的漏洞報告。

【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元

【手機技術】效能提升！　傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％

責任編輯：張寶燕

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