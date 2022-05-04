【美股焦點】Lyft上季收入增44%勝預期　今季指引令市場失望、盤前股價插水26%

美國網約車平台Lyft （美：LYFT）公佈，今年首季收入按年增長44%至8.76億美元，列帳虧損按年收窄54%至1.97億美元，經調整EBITDA轉賺5480萬美元，去年同期虧損7300萬美元。Lyft首季收入、EBITDA都較分析員預測為高，不過Lyft對第二季盈收指引都不及市場預期，觸發Lyft周三盤前股價大跌26%。

Lyft對第二季EBITDA指引僅1000萬至2000萬美元，遠遜於分析員平均預期的8100萬美元；Lyft指引第二季收入約9.5億至10億美元，低於市場預期的。

至下午5時43分，Lyft盤前股價報22.69美元，公司昨日正股收市價為30.76美元。

Lyft：會持續投放在司機補貼

Lyft首季活躍用戶為1780萬人，較前一季的1873萬用戶，減少93萬用戶，每名用戶平均帶來49.18美元收入。

創辦人Logan Green指出，首季業績和載客量為疫情以來最佳，但搭乘人次僅回升至2019年第4季的70%，需要更多司機重返服務，而今年首季活躍司機人數已按年回升40%，第二季將會投資更多於司機補貼，以維持健康市場地位，未知有關實際開支。

Lyft財務總監Elaine Paul在財報電話會議上表示，提供司機獎勵的部分成本將透過漲價轉嫁給消費者，但承認Lyft獲利能力也會受累。

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