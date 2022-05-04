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【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬

股樓投資 17:05 2022/05/04

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多個新盤登場，搶走二手市場購買力，新葵興花園有業主早前賣樓「嘆慢板」，屢嫌睇樓客出價低，所以不肯賣，但在新盤潮之下，只能減價沽貨，終少賺至少25萬元。 

中原地產許偉業表示，新葵興花園C座中層4室，裝修企理（見下圖），由於是現契樓，故業主沒有持貨壓力，傾向善價而沽，可惜的是，業主叫價飄忽，時高時低甚難觸摸。代理續說，上址早前獲多組客洽購，出價範圍約685萬至690萬元，但均被拒諸門外，及至3月疫情緩和之際，業主見市况好轉，決定以700萬元放售上址，惟未能易手，其後多家發展商推盤，搶去二手市場的購買力，令業主面對現實，無奈減價，終以660萬元賣出單位。值得留意的是，若業主早前接受685萬元至690萬元的出價，起碼賺多25萬元。

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許偉業透露，買家為區內租客，租樓6年，已厭倦「搬來搬去」之生活，眼見上址裝修、面積皆合乎要求，故不惜追價10萬元，以665萬元入市。資料顯示，原業主於2013年1月以360萬購入上址，持貨逾9年，現賬面獲利300萬元，物業期內約83%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新葵興花園 中原地產

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