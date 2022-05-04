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【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」

科技 17:24 2022/05/04

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各大企業近日積極把握NFT（非同質化代幣）熱潮帶來的機遇，推出不同類型NFT產品吸引市場關注，早前咖啡連鎖店Starbucks亦表示有意進軍NFT領域。在疫情下進行大規模數碼轉型的星巴克（Starbucks），最新宣布將基於區塊鏈技術構建「Web3數碼第三空間」並推出首個NFT。

為了改善用戶體驗，建立一個創新數碼社區，Starbucks指，該「Web3數碼第三空間」將以快速且低成本的區塊鏈技術為後盾，打造為一個方便互動及協作等的平台。同時，Starbucks將建構一系列NFT集合，吸引世界級合作夥伴。

【周末好去處】K11 MUSEA NFT藝術展設有獎遊戲　展出超過200件NFT藝術品

Starbucks因行政總裁Kevin Johnson退休，上月決定再邀前行政總裁Howard Schultz暫時重掌行政總裁之位。Howard Schultz在上任之際，亦有透露在2022年底加入NFT業務。該企認為，NFT具有廣泛的潛力，將成為增值業務的收入來源，過程中的合作夥伴亦會有受益，助建立創新數碼生態圈，豐富目前Starbucks的數碼平台產品。

【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域

【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望

責任編輯：張寶燕

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