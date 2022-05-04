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【虛擬保險】Bowtie約3分1客戶30歲以下　顧問曾俊華：新世代多利用線上服務

Hot Talk 16:57 2022/05/04

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BOWTIE客戶當中有3分1人都是30歲以下，當中不少是從事金融或科技行業。

保泰人壽（Bowtie）成立3周年，公司指其累計自願醫保客戶已超1萬，即使在第五波疫情下，今年首季自願醫保保費收入仍較去年同期增加一倍。

Bowtie 指其自願醫保每保單每年保費由之前的2500元增至4000元，超過75%客戶選擇了提供額外保障項目的自願醫保靈活計劃，4分1新客選購高端醫保Bowtie Pink自願醫保計劃。

整體客戶人數方面，Bowtie現有6萬名客戶，總保額突破400億元。根據保監局2021年全年臨時統計數字，Bowtie網上銷售（即直接銷售）錄得新造個人人壽具保費之保單數目為全港最高，市佔率達三成。

新增自願醫保「靈活計劃」升級保障

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，人們常誤解虛擬保險公司沒有專人服務，但Bowtie的客戶完成查詢比率高達99.8%，公司未來亦會在廣告上進一步闡釋Bowtie「有人幫，無人Sell」的訊息。

為增加與客戶揭觸，Bowtie在其灣仔辦公室樓下開設咖啡店。不過顏耀輝坦言，客戶傾向透過其他渠道而非走進咖啡店進行查詢。他又透露，其客戶當中有3分1人都是30歲以下，當中不少是從事金融或科技行業，有約5分1客戶都是為家人投保。Bowtie資深顧問曾俊華表示，新世代傾向多利用線上服務，預期這種線上模式將愈加普及。

Bowtie引述數據指，本港今年預期醫療通脹料由之前的6%加速至8%。曾俊華指，本港公私營醫院的醫生比例各佔約半，但有9成病人都是在公院接受服務，反映公私營療嚴重失衡。客戶投保Bowtie後可使用私院服務，幫助減輕公院負擔。

另外，Bowtie宣佈新增其自願醫保「靈活計劃」升級保障，針對手術相關費用、基本項目等範圍，指定項目賠償限額獲提高。


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記者:余倩敏

 

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虛擬保險 Bowtie 曾俊華 自願醫保

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