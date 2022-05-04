【烏克蘭戰爭】歐盟第6輪制裁 今年内全面淘汰俄石油

歐盟各國長期依賴俄羅斯石油及天然氣，外界批評歐盟變相為俄羅斯發動戰爭提供資金。歐盟正擬定針對俄羅斯的第6輪制裁，歐盟委員會主席馮德萊恩宣布分階段淘汰俄羅斯石油，分別會於未來6個月及今年内停止進口俄羅斯原油與精煉油。

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歐盟内部數據顯示，歐盟2020年採購的石油量當中，有25%都是由俄羅斯進口。俄羅斯每日出口470萬桶原油，有一半銷往歐盟。歐盟如停止進口俄羅斯石油，料重挫俄羅斯收入來源。

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三（4日）於歐洲議會發言，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需為其野蠻的侵略行為付出代價。

她指出歐盟將全面禁止俄石油出口至歐盟地區，涵蓋經海路及管道運輸的石油，原油及精煉油同受禁令限制。

歐盟料分階段執行措施，在未來6個月内淘汰俄羅斯原油，並於今年内淘汰俄羅斯精煉油。

馮德萊恩表示：

歐盟由現在起要減少依賴俄羅斯石油，明確來説並不容易。 （Today we are are addressing our dependency on Russian oil and let’s be clear it will not be easy.）

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馮德萊恩承認斯洛伐克和匈牙利等嚴重依賴俄石油的成員國，要求歐盟禁令增加彈性安排。她承諾歐盟會有序淘汰俄羅斯石油，確保成員國及合作夥伴有替代供應，以及盡量減低禁令對全球市場的影響。

她沒有透露制裁方案會否有豁免安排。但美媒CNBC引述歐盟官員消息指，制裁方案會設有彈性條款，料斯洛伐克和匈牙利可押後淘汰俄羅斯石油的限期。

新一輪制裁方案需要歐盟成員國一致支持，各國駐歐盟代表都已經開始研究方案細節，希望在周末之前取得共識。

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責任編輯：鄭錦玲