【烏克蘭戰爭】歐盟第6輪制裁 今年内全面淘汰俄石油

歐盟各國長期依賴俄羅斯石油及天然氣,外界批評歐盟變相為俄羅斯發動戰爭提供資金。歐盟正擬定針對俄羅斯的第6輪制裁,歐盟委員會主席馮德萊恩宣布分階段淘汰俄羅斯石油,分別會於未來6個月及今年内停止進口俄羅斯原油與精煉油。

歐盟内部數據顯示,歐盟2020年採購的石油量當中,有25%都是由俄羅斯進口。俄羅斯每日出口470萬桶原油,有一半銷往歐盟。歐盟如停止進口俄羅斯石油,料重挫俄羅斯收入來源。

馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周三(4日)於歐洲議會發言,指俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)需為其野蠻的侵略行為付出代價。

她指出歐盟將全面禁止俄石油出口至歐盟地區,涵蓋經海路及管道運輸的石油,原油及精煉油同受禁令限制。

歐盟料分階段執行措施,在未來6個月内淘汰俄羅斯原油,並於今年内淘汰俄羅斯精煉油。

馮德萊恩表示:

歐盟由現在起要減少依賴俄羅斯石油,明確來説並不容易。

(Today we are are addressing our dependency on Russian oil and let’s be clear it will not be easy.)