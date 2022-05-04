【投資心理學】一文了解界外效應 點解行路都可以回贈保費

如果有留意保險產品的讀者，都知道某保險公司多年前推出了一個運動的程式，希望以獎勵鼓勵投保人投入健康生活，如果投保人每日有有足夠的步數或做指定的身體檢查，便可以獲得10-15%的保費折扣，這個運動應用程式應用了界外效應(Externalities)。政府在考慮實施每一項政策時，往往都會考慮帶來正面或負面的界外效果。本文便會透過現時不同的事例反映界外效應對我們的影響，以及在界外效果下的投資策略。

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界外效應

界外效應是文憑試經濟科的重要內容，是指某人從事生產或活動時，會不會影響到第三者的福利，正面為正面界外效應(positive externality) ，負面為負面界外效應(negative externality) ，當中涉及社會成本、私人成本和界外成本的概念。例如一個工廠，在生產期間造成水污染，而污染影響了其他人，便會造成負面界外效應。

保費折扣

透過運動的應用程式，提供保費折扣便是正面界外效應的例子，在保險公司角度而言，每日運動即投保人有健康的身體，身體便會較好，變相索償的機會減少；在投保人角度而言，做運動可以減低保費支出，何樂而不為呢；在社會層面，如果不少人因為享有折扣而每日運動，這樣市民整體的健康較好，求診人數減少，對於醫療壓力也減少，造成正面的界外效應。

電動車一換一

政府早於2050年前承諾要實現碳中和，也在環保議題上推出不少的政策配合，例如電動車一換一計劃。如果政府不提供電動車稅務折扣，相信不少市民都未必考慮電動車，始終電動車價格不便宜、充電位不足、充電需時等缺點，因此相信不少人都寧願繼續買汽油車，而不會因為「社會利益及成本」而轉用電動車。因此政府推出電動車一換一計劃，增加市民換電動車的誘因，同時也增加環保效益。用家透過現時合資格的汽油車以一換一形式購買電動車，可以提供稅務優惠，在用家角度而言，可以節省了幾十萬的稅項，變相換車的成本下降；在政府角度而言，減少了對於化石燃料的依賴，對於環境的污染又可以減少，帶來正面的界外效應。

投資建議

正如前面提及，政府透過干預去增加「正面的界外效應」，例如膠袋徵稅、接種疫苗和環保議題等。正如最近有不少團體批評特首候選人李家超未有提及「環保和可持續發展」，要求重新審視明日大嶼計劃，「生態文明建設」也早已是國家的政策，因此作為投資者，可以考慮一些與環保議題有關的基金，例如法巴能源轉型基金和富達基金 - 可持續發展水資源及環保處理基金等。

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責任編輯：陳佳恩