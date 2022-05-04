【Twitter動向】馬斯克計劃最快3年內將Twitter再上市　又擬向商業及政府用戶收費

馬斯克（Elon Musk）買下Twitter將其私有化後，該公司將會退市，根據《華爾街日報》報道，他計劃最快在3年內將Twitter重新上市。

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《華爾街日報》報道稱，即使馬斯克尚未完成收購Twitter，但Twitter 的首次公開募股 (IPO) 最快會在3年內發生。

馬斯克以440 億美元收購 Twitter，這筆交易的資金來自他自己的 210 億美元，另外125億美元來自他在特斯拉的股份，其餘的則來自銀行的貸款。有傳媒報道，馬斯克現在正在尋找高淨值人士和大型投資公司承擔更多融資，從而減少他在這筆交易的個人財務承諾。

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上周則有報道稱，馬斯克告訴銀行，他將開發新的方法來將推文「貨幣化」，高層人士將版減薪，以削減社交媒體平台的成本。

另外，馬斯克今日（4日）又在Twitter上稱，Twitter可能會向商業和政府用戶收取少量費用，不過普通用戶仍可免費使用。

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