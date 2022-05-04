【電子消費券】BoC Pay為第二階段消費券做好準備 下載及綁定即可獲68元迎新優惠

第二階段電子消費券於年中將會派發，政府日前公布，將新增中銀香港的BoC Pay及滙豐銀行的PayMe兩種電子支付工具。為做好準備，BoC Pay將在新一輪消費券計劃（第二階段）的登記期前，升級賬戶功能，以便市民透過BoC Pay領取消費劵。

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中銀香港於即日起更推出一系列客戶回贈及商戶消費優惠，客戶只要一機在手，便可用BoC Pay在7萬個商戶網點盡情消費，當中涵蓋零售消費及飲食商戶。

一系列客戶回贈及商戶消費優惠：

全新客戶，下載及綁定BoC Pay可獲總值HK$68迎新優惠

每成功推薦親友使用BoC Pay， 可獲20元獎賞，推薦越多，獎賞越多!

於OK便利店買滿30元可享10元現金回贈 (推廣期至5月11日)

用OpenRice訂購外賣自取滿20元減5元

綁定銀聯信用卡在BoC Pay 更可在銀聯網絡指定商戶享有優惠，包括於眼鏡88享鏡片連鏡架8折優惠，及於鴻福堂享高達160元優惠

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責任編輯：羅浩濂