【電子消費券】BoC Pay為第二階段消費券做好準備 下載及綁定即可獲68元迎新優惠

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【理財智慧】一文了解FIRE投資學 早日達成財務自由
第二階段電子消費券於年中將會派發，政府日前公布，將新增中銀香港的BoC Pay及滙豐銀行的PayMe兩種電子支付工具。為做好準備，BoC Pay將在新一輪消費券計劃（第二階段）的登記期前，升級賬戶功能，以便市民透過BoC Pay領取消費劵。
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中銀香港於即日起更推出一系列客戶回贈及商戶消費優惠，客戶只要一機在手，便可用BoC Pay在7萬個商戶網點盡情消費，當中涵蓋零售消費及飲食商戶。
一系列客戶回贈及商戶消費優惠：
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責任編輯：羅浩濂