【中國GDP】惠譽下調今年中國GDP增長預測至4.3% 惟上調明年增長至5.2% 估逐步放棄「動態清零」

評級機構惠譽因應中國封控拖累經濟，將今年中國經濟增長預測由原先的4.8%下調0.5個百分點，至4.3%。而對於中央定下的「5.5%左右」年度增長目標，該機構料，按目前趨勢，似乎不太可能實現，並預計第二季增長按季收縮，下半年產出或可恢復。

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惠譽表示，3月中旬以來，內地當局採取遏制變種病毒Omicron的政策導致商業城市上海要大規模封控，其他地方對公共衞生和出行的限制亦廣泛增加。該機構直言，封控造成經濟活動中斷的影響在3月已十分明顯，該月社會消費品零售總額按年下降3.5%，是2020年中以來首次按年下跌，當中組成部分的情况更為嚴重，飲食業按年挫15.6%，其他經濟活動包括工業生產和固定資產投資在內的其他活動領域顯著放緩，因一系列的防疫措施窒礙了國內供應鏈及勞力供應。

惠譽預期，內地混亂的情況會在本月緩和，因感染病側數目似乎已在4月中旬的高位回落，而且當局已表明希望改善疫情控制措施和經濟發展之間的協調。與此同時，惠譽指在中國明年將逐步取消「動態清零」抗疫政策的假設下，調高明年經濟增長預測，由5.1%上調至5.2%。

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記者：郭秀慧