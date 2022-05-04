▲ 【國產PD-1】信達生物插一成破底 其重磅藥PD-1首季銷售大跌22%、大行紛下調目標價

信達生物 （01801） 早前公布今年第一季度總產品收入超過10億元（人民幣‧下同），繼續保持按年雙位數增長，不過，中信里昂指，公司PD-1銷量按年跌22.1%，低於該行預測，但非PD-1藥品卻有強勁增長。 信達生物今日大瀉一成，報21元，創2019年2月年低。

中信里昂表示，即使公司整體收入表現大致符合預期，可是其合作伙伴禮來（美：LLY）披露PD-1銷售按年大跌22.1%至5.4億元，低於該行預測。該行認為中國已有達13個PD-1項目獲批，由於市場競爭激烈，令信達生物其PD-1產品銷售下降。不過，該行預料公司其他仿製藥如rituximab、bevacizumab及adalimumab等可維持強勁增長。

中信里昂下調公司業績預測，由今年至2024年收入分別下降11.6%、下降8.6%及下降8.1%，而PD-1銷售更料分別大跌22.9%、19.2%及18.3%。而淨虧損則分別26.7億元、17.9億元及4.8億元，並將其目標價由45.1元下調37.2元，降幅達17.5%，惟重申其「買入」評級。

另外，海通國際指，參考禮來首季報約5.5億元，按季升9%，所以信達生物的PD- 1實際收入在5.5至6.5億元之間。PD-1銷售按年減少主要由於醫保降價後尚未在醫保內放量，加上競爭格局加劇，包括百濟神洲 （06160） 、康方 （09926） /中生製藥 （01177） 旗下正大天晴、先聲 （02096） /康寧傑瑞 （09966） 的 PD-（L）1 放量導致。基於以上原因，海通國際認為公司可能無法達成全年總產品收入預測57億元，並下調收入預測8.8%至52億元，即按年升30%，予「跑贏大市」評級，目標價由46.8元降至46.4元。

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編輯：姚卓然