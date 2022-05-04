  • 27°C
香港時間 : 2022504日 (三) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國產PD-1】信達生物插一成破底　其重磅藥PD-1首季銷售大跌22%、大行紛下調目標價

股市 16:33 2022/05/04

分享：

分享：

【國產PD-1】信達生物插一成破底　其重磅藥PD-1首季銷售大跌22%、大行紛下調目標價

信達生物 （01801） 早前公布今年第一季度總產品收入超過10億元（人民幣‧下同），繼續保持按年雙位數增長，不過，中信里昂指，公司PD-1銷量按年跌22.1%，低於該行預測，但非PD-1藥品卻有強勁增長。 信達生物今日大瀉一成，報21元，創2019年2月年低。

中信里昂表示，即使公司整體收入表現大致符合預期，可是其合作伙伴禮來（美：LLY）披露PD-1銷售按年大跌22.1%至5.4億元，低於該行預測。該行認為中國已有達13個PD-1項目獲批，由於市場競爭激烈，令信達生物其PD-1產品銷售下降。不過，該行預料公司其他仿製藥如rituximab、bevacizumab及adalimumab等可維持強勁增長。

中信里昂下調公司業績預測，由今年至2024年收入分別下降11.6%、下降8.6%及下降8.1%，而PD-1銷售更料分別大跌22.9%、19.2%及18.3%。而淨虧損則分別26.7億元、17.9億元及4.8億元，並將其目標價由45.1元下調37.2元，降幅達17.5%，惟重申其「買入」評級。

另外，海通國際指，參考禮來首季報約5.5億元，按季升9%，所以信達生物的PD- 1實際收入在5.5至6.5億元之間。PD-1銷售按年減少主要由於醫保降價後尚未在醫保內放量，加上競爭格局加劇，包括百濟神洲 （06160） 、康方 （09926） /中生製藥 （01177） 旗下正大天晴、先聲 （02096） /康寧傑瑞 （09966） 的 PD-（L）1 放量導致。基於以上原因，海通國際認為公司可能無法達成全年總產品收入預測57億元，並下調收入預測8.8%至52億元，即按年升30%，予「跑贏大市」評級，目標價由46.8元降至46.4元。

相關文章：

【業績｜生科股】信達生物去年虧損擴大至31億人幣　料今年商業化產品組合增至8款

【國產PD-1】信達生物信迪利單抗遭美國FDA拒絕上市申請

【生科股】和黃醫藥午前大瀉18%創上市新低　FDA拒絕批准索凡替尼上市申請、須納更多國際多中心臨床試驗

編輯：姚卓然

生物科技 大行報告 禮來（美：LLY） 生物科技股 中信里昂 信達生物（01801）

上一篇文章

【美團3690】美團收跌逾4%　紅杉資本沈南鵬上周再沽62億元、不足一個月累套122億元

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：見真章（附time code）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【放寬堂食】5.19第二階段放寬社交距離　3項措施提早5.5放寬、食肆周四起可8人一枱　酒吧股曾乾升7成
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升20點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升20點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升47點　滙豐ADR越50關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌232點、科指跌3.3%　ATM跌3%至4%　滙豐逆市升近2%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌232點、科指跌3.3%　ATM跌3%至4%　滙豐逆市升近2%（不斷更新）
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」　阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款