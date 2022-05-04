【新股IPO】新冠檢測供應商雲康集團擬明日建簿　集資11.7億

▲ 新冠檢測供應商雲康集團擬明日建簿 集資11.7億

中國診斷檢測服務供應商雲康集團早前通過上市聆訊，據外電報道指，公司將在本周四建簿，是次IPO計劃籌集1.5億美元（折合約11.7億元），招銀國際及浦銀國際為聯席保薦人。

雲康集團主要是向醫療機構提供診斷檢測服務，包括感染病（如COVID-19）診斷檢測、病例檢測、遺傳病診斷檢測以及常規診斷檢測等。目前公司在中國擁有6個獨立臨床實驗室，於2021年已經有超過2000項檢測項目，及已進行超過5000萬次診斷檢測。

自2020年起，來自COVID-19的檢測佔公司收入的很大一部分，去年全年來自COVID-19的收入達9.86億元（人民幣，下同），按年增長80.2%，收入佔比達58.1%。而來自COVID-19檢測的毛利達5.6億元，按年增長61%，毛利率達56.8%。

公司表示，自2020年起，其診斷外包服務收益、毛利及毛利率均錄得較高水平，主要由於COVID-19檢測通常擁有較高毛利率，以及實現規模經濟所致。

雲康集團去年全年整體收入達16.97億元，按年增長41.4%，股東應佔溢利約3.81億元，按年增長49.2%。

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記者：梁安琪