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【咖啡市場】歐洲連鎖咖啡店疫後再擴充　品牌聚焦可持續發展

商業 17:15 2022/05/04

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隨著疫情漸漸放緩，歐洲市場的咖啡店亦逐步復甦反彈。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下，很多地區的餐飲業亦因嚴格的社交距離措施，飽受經營壓力。隨著疫情漸漸放緩，歐洲市場的咖啡店亦逐步復甦反彈。有報道指，歐洲咖啡連鎖店市場在過去12 個月內錄得3.2%增長。 

【咖啡供應】俄烏戰爭推高肥料成本　越南咖啡農民靠牛油果、榴槤解困？

據Project Café Europe 2022的數據顯示，歐洲咖啡連鎖店市場在過去一年內增長3.2%，達到40,675間門店。報告又指出，多間咖啡店營運商的生意額亦逐步改善。40個歐洲主要市場當中，其中29個亦在過去一年內出現咖啡店擴充。不過，成本上漲、能源價格攀升及俄烏戰爭令經濟不明朗，亦為連鎖咖啡店帶來新挑戰。

俄烏戰事仍帶來挑戰

企業顧問機構Allegra Group創辦人及行政總裁Jeffrey Young指，正當歐洲咖啡店回復正常運作時，俄烏戰爭卻為市場帶來另一危機。而且，能源價格、通漲令購買力減弱，亦為咖啡業界帶來逆風。不過，連鎖咖啡店卻繼續擴充，以英國為總部的 Costa Coffee 仍然是歐洲最大的咖啡連鎖店。該企在 19 個市場內擁有3,263間門店，去年又開設了87家分店。總部位於美國的 McCafé、俄羅斯的 One Price Coffee和星巴克則是歐洲增長最快的咖啡店品牌，在過去 12 個月中淨新增305、240和108間新店。

疫情期間，有不少咖啡店亦改用即棄的餐具、飲品杯等。現時經營重上正軌，咖啡店品牌除了繼續擴充外，亦正慢慢把注意力轉向可持續發展。

採用環保器具減碳足跡

Costa Coffee亦正於其150間門店內，試用100%可回收纖維咖啡杯蓋。此環保杯蓋預計將於今年夏季正式推出，稍後亦會再進一步，擴展應用至 Costa Express機器。

Costa Coffee 全球品牌和可持續發展總監 Deb Caldow相信，今次的試驗計劃將會證明， 消費者已經準備好從塑膠改用纖維。Costa Coffee亦希望減少使用即棄器具，減輕塑膠對環境的影響。據該企指，新的環保杯蓋將會有小、中、大合共三個尺吋，碳足跡將會比之前的塑膠杯蓋減少50%。

去年Costa Coffee的外賣杯內層已由石油提煉的塑膠，改用植物成份塑膠，而新的環保杯蓋亦是100%以植物為基礎。因此，這些環保外賣器具，將會較原有器具的碳足跡減少26%。

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責任編輯：葉泳珊

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