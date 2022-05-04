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【烏克蘭戰爭】瑞銀投資者情緒調查：逾半高淨值投資者料通脹持續一年以上　傾向買金、石油及國內股票

股市 16:22 2022/05/04

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烏克蘭戰爭持續，瑞銀發佈最新季度《投資者情緒調查》，結果顯示92%高凈值投資者為烏克蘭戰爭對全球經濟和通脹上升的影響感到憂慮，超過一半則認為通脹將持續12個月以上，現在許多人更傾向考慮購買黃金、國內股票和石油，而科技和能源仍然是當前市場環境中最具吸引力的行業。

66%預期能源價格會上漲

調查指，大多數投資者預計戰爭會對經濟產生負面影響，66%預期能源價格會上漲，64%的投資者預計全球將出現更大的不穩定性，60%則擔心網路攻擊會增加。目前投資者尚未調整他們的投資組合，但他們將於市場進一步下跌時採取行動，約一半受訪投資者認為市場波動率高於平時。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團歐洲、中東和非洲總裁Iqbal Khan表示，儘管現時難以評估烏克蘭戰爭所帶來的長遠經濟影響，但大多數投資者對股市前景保持樂觀，並對其多元化的投資組合充滿信心。

疫情在中國仍然是許多人關注的問題

亞洲投資者對其所在地區的股票市場未來六個月的前景及整個經濟保持樂觀，但計劃在未來6個月內增加投資的受訪者略為減少（下降2個百分點）。疫情在中國仍然是許多人關注的問題（45%），但在更廣泛的亞太地區，對疫情的擔憂已經有所降低（本季度為47%，相對於上季度的51%）。

由於地緣政治不穩定，材料成本上升，稅收增加，監管加強和供應鏈出現問題，企業家的擔憂在此季度有所增加。他們對自己的企業在未來12個月的發展信心下降了11個百分點。

《投資者情緒調查》訪問了全球14個市場2,500多名投資者和1,000名企業家。

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