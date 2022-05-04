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【電動車】傳Tesla將在上海建第二座工廠　年產量增至100萬輛

環球政經 18:22 2022/05/04

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電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）計劃在上海臨港「超級工廠」現工廠附近，興建一座新工廠，有望使上海年產量提高一倍至100萬輛。

Tesla上海超級工廠停工22日後於4月19日正式復工，據《路透社》引述Tesla給上海臨港特區政府的一封「感謝信」寫道，計劃進一步擴大其在上海的工廠，在現址附近建造一座新工廠，有望增加年產能45萬輛，包括Model 3和Model Y，成為「全球最大的汽車出口樞紐」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

Tesla在信中感謝上海當局協助該企運送6千多名員工，並進行消毒，使其在上海封城期間復工。

Tesla上海工廠去年全年交付約48.41萬輛車。

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責任編輯：黃苑筠

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