【iM Cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

上一篇文章
【新股IPO】雲康集團傳周內招股 傳集資1.5億美元
其他股評時段:
01:00 今日市況
08:12 (00005) 滙豐
16:10 (06618) 京東健康
17:40 (03690) 美團
24:20 (00700) 騰訊
27:10 (03690) 美團
28:30 (09618) 京東集團
29:00 (01810) 小米集團
29:54 (09988) 阿里巴巴
34:20 (01186) 中國鐵建
35:50 (00382) 中匯集團
37:16 (01177) 中國生物製藥
38:50 (09988) 阿里巴巴
41:20 (01888) 建滔積層板
42:58 (03323) 中國建材
44:30 (00341) 大家樂集
46:00 (02217) 譚仔國際
46:50 (00175) 吉利汽車
48:30 (00941) 中國移動
50:11 (01121) 金陽新能源
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM Cafe