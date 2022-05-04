  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】摩通調整本港第二、三季度GDP增長預測 預計今年GDP按年收縮0.5%

股樓投資 17:26 2022/05/04

分享：

分享：

受揮之不去的疫情影響，拖累本港經濟。摩根大通發表報告指，香港首季本地生產總值（GDP）初值按年收縮4%，遠差於市場預期，主要受累於私人消費開支按年下跌5.4%；而本地固定資本形成總額跌幅亦擴大至8.3%。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股【見下頁】

    點擊圖片放大
    +14
    +13


此外，考慮到第一期消費券派發對市道帶來的促進作用，摩根大通將本港第二季GDP增長預測上調5.2%至按季增長6.2%，第三季GDP預測則由8.5%降至7%，全年GDP預計將按年收縮0.5%，此前預測則為增長1.6%。

【新股IPO】百果園提交港上市申請 傳集資最少39億元【見下頁】

另一方面，報告又提到近期的不利因素包括美國聯儲局加快「收水」，地緣政治緊張導致外部需求減弱，以及在放寬社交距離措施後本地疫情反覆，或抵銷部分財政政策帶來的支持。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
GDP 經濟現象 經濟數據表現 經濟 港股

上一篇文章

【美團 3690】 美團主要股東又減持！ 紅杉資本沈南鵬套現逾62億元 股價挫近5%

下一篇文章

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款