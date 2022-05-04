【香港經濟】摩通調整本港第二、三季度GDP增長預測 預計今年GDP按年收縮0.5%

受揮之不去的疫情影響，拖累本港經濟。摩根大通發表報告指，香港首季本地生產總值（GDP）初值按年收縮4%，遠差於市場預期，主要受累於私人消費開支按年下跌5.4%；而本地固定資本形成總額跌幅亦擴大至8.3%。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13



此外，考慮到第一期消費券派發對市道帶來的促進作用，摩根大通將本港第二季GDP增長預測上調5.2%至按季增長6.2%，第三季GDP預測則由8.5%降至7%，全年GDP預計將按年收縮0.5%，此前預測則為增長1.6%。

【新股IPO】百果園提交港上市申請 傳集資最少39億元【見下頁】



另一方面，報告又提到近期的不利因素包括美國聯儲局加快「收水」，地緣政治緊張導致外部需求減弱，以及在放寬社交距離措施後本地疫情反覆，或抵銷部分財政政策帶來的支持。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正