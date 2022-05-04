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【烏克蘭戰爭】德國總理拒訪基輔 在野黨魁高調晤澤連斯基

環球社會熱點 16:30 2022/05/04

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俄烏戰爭爆發後，烏克蘭有指不滿德國取態，早前曾拒絕總統施泰因邁爾到訪。德國總理朔爾茨周一（2日）表明，烏克蘭拒絕施泰因邁爾到訪，自己亦不會前往基輔。反對黨基民盟黨魁默茨，高調宣布周二（3日）到訪基輔，並會見澤連斯基，分析估計默茨此舉，是為未來州議會選舉爭取民意。

美官稱俄擬舉行公投 吞併烏東2區 【下一頁】

總理朔爾茨（Olaf Scholz）周一接受德國電視二台（ZDF）訪問時表示，德國向烏克蘭提供眾多軍事及財政援助，但烏國拒絕施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）到訪，指自己都不會前往基輔。

烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）周二回應指，批評朔爾茨行為及言論不像政治家，強調俄烏戰爭是自二戰後，最殘忍的滅絕戰爭，眾人並非身處幼稚園。

另一方面，在野黨基督教民主聯盟（簡稱基民盟）黨魁默茨（Friedrich Merz）卻高調宣布周二到訪基輔。默茨視察俄軍在基輔郊區伊爾平（Irpin） 造成的破壞，又大力讚揚烏軍阻止俄軍伊爾平的進攻，承諾協助當地重建。

默茨其後會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、總理什米哈爾（Denys Shmyhal） 等高級官員，默茨形容與澤連斯基會談非常好。

歐盟料加強制裁俄羅斯 針對俄國石油業 【下一頁】

有分析認為，默茨是次出訪基輔，是為德國即將舉行兩次州議會選舉爭取民意支持。

北部石荷邦州（Schleswig-Holstein） 將於周日（8日）投票、而人口最多的北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia） 在下周日（15日）舉行選舉，分析料基民盟希望繼續控制兩個州份；勝選可視為對聯邦政府及朔爾茨的打撃。

默茨上周在聯邦議院批評朔爾茨，形容對方軟弱、猶豫及膽怯。默茨警告朔爾茨不要對俄羅斯採取綏靖政策，向俄作出任何讓步。

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責任編輯：郭麗明

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