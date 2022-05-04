【咖啡供應】俄烏戰爭推高肥料成本　越南咖啡農民靠牛油果、榴槤解困？

▲ 俄烏戰爭令農業肥料、燃油的成本急漲，農民唯有削減投資。（法新社圖片）

越南是其中一個主要的咖啡豆出產地，但當地咖啡豆業者卻在種植更多其他種類的農產品， 例如牛油果、榴槤等，背後的原因亦與俄烏戰爭有關。

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據彭博報道，越南從烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯採購大量肥料，但俄烏戰爭令農業肥料、燃油的成本急漲。即使現時咖啡豆的價格按年上升，但農民卻未能受惠，全因成本增幅更為強勁。

為了抵銷成本上漲，越南咖啡豆農民正增加種植利潤更高的農產品，而牛油果、榴槤正是其中，另外還有黑胡椒等。盡管這些農產品可帶來額外收入，但農民仍需要削減於咖啡樹的投資。越南咖啡及可可協會主席Nguyen Nam Hai表示，此況將會導致下一季度的咖啡豆產量按年減少10%。

越南咖啡出口額持平

據美國數據顯示，越南是全球最大的Robusta咖啡豆的種植地，用於生產即沖飲品、特濃咖啡等。在2021至2022年度，越南的產出佔全球五分之一，生產超過3,100萬袋60公斤的咖啡。由於越南咖啡的主要進口地並非俄羅斯及烏克蘭，而在主要市場的歐洲，其銷售則維持穩定。Nguyen Nam Hai指，今年的咖啡豆出口情況與去年持平。

越南咖啡在生產方面受戰事影響，但銷售上則未受波及，卻需面對另一重大挑戰。越南咖啡產業以未經烘焙的咖啡生豆貿易為重心，加工品難以打入世界市場，原因在於咖啡加工品市場中，已有非常穩健、知名的品牌及產品，如雀巢等。

業界推動烘焙咖啡豆出口

不過，越南咖啡業界仍希望可在未來5年內的出口貿易當中，咖啡加工品的出口貨值可由現時少於1成的佔比，升至2成半。同時，Nguyen Nam Hai亦看好越南咖啡在當地市場的銷售，期望可佔總銷售額的12%。

為了達到有關目標，現時業界亦鼓勵農民與其他企業建立更多合作關係，例如與出口商設立更大型的農業。Nguyen Nam Hai相信，此舉有助整個種植流程可以更標準化，同時加強應用更高毛利的農作物。

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責任編輯：葉泳珊

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