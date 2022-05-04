【比亞迪 1211】 比亞迪無懼疫情汽車銷量報捷 4月新能源車銷量激增逾3倍

比亞迪（01211）昨日（3日）收市後公布4月銷售數據，新能源車銷量暴增逾3倍，大行普遍認為符合預期，刺激股價今早（4日）高開2%，一度升3.2%，其後升幅收窄，更曾倒跌，最終收報236.6元，微升0.8%，成交額9.4億元。

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比亞迪公布，今年4月汽車產量10.7萬輛，按年增加136.2%，本年累計產量近40輛，按年增加160%。至於4月汽車銷量為10.6萬輛，按年增加134.4%，本年累計銷量39.7萬輛，按年增加166.1%。由於公司由3月起已停產銷燃油汽車，所有銷量及產量均來自新能源汽車，因此單計新能源車，銷量較去年同期激增313.2%，其中純電動車銷量為5.7萬輛，也大增256.2%。

瑞信發表研究報告指，比亞迪雖然受內地封城影響，令供應鏈中斷，但4月銷量仍按年升134%至10.6萬輛，創歷史高，表現跑贏其他內地電動車品牌。該行又指，比亞迪核心部件是由自家生產，而生產基地亦遠離華東長三角。展望第2季，該行認為隨著比亞迪上月起將汽車零售價上調3,000至6,000元人民幣，估計其盈利能力按季有改善，現時有約4萬輛的未交付訂單，因此維持其H股目標價350元及「優於大市」評級。

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記者：郭秀慧