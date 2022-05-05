【中美金融戰】美國據報擬升級制裁海康威視　海康威視跌停：希望獲公平對待、服務美國等150多國（第三版）　

▲ 【中美金融戰】美國拜登政府據報有意制裁海康威視 若落實將影響全球企業採用海康威視鏡頭

外電報道，美國拜登政府計劃升級制裁全球最大監控設備製造商海康威視（深：002415），將其納入SDN制裁名單，阻止美國人或企業與海康威視業務往來。海康威視A股開市即跌10%，全日股價維持在38.24元人民幣跌停價。海康威視回應稱，留意到相關報道，但美國政府可能實施制裁仍待核實，並指制裁應建在可靠證據和正當程序，期望公司獲公平公正對待。

外電引述四位消息人士指，拜登政府考慮到海康威視涉協助打壓新疆地區維吾爾人，計劃對海康威視實施進一步制裁，但雖然尚未作出最終決定，不過一旦落實，將會是美國首次對一家大型中國科技集團實施此類制裁。

美國據報擬制裁與海康威視打交道的公司 海康威視全球服務150多地

報道指出，今次制裁將產生深遠影響，任何與全球最大監控設備製造商海康威視打交道的公司和政府將面臨違反美國制裁的風險。

外電引述兩名知情人士表示，美國政府已開始向盟友通報制裁海康威視的意圖。根據科技研究公司Top10VPN 的數據，超過 1000 個城市使用海康威視的攝影鏡頭，其前五個國際市場是越南、美國、墨西哥、英國和巴西。

海康威視在回應聲明中表示，公司服務全球150多個國家和地區，包括美國，重申公司依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則。

海康威視股價大跌一成後，市值仍達3600億元人民幣。

海康威視已面對「禁投令」等制裁 中國外交部：密切關注

美國過去已多次指責海康威視向中國政府提供監控攝像頭，幫助鎮壓被關押在新疆西北部集中營的100萬維吾爾人。拜登政府指責中國犯下「種族滅絕罪」，而中國否認在該地區迫害維吾爾人。

海康威視2019年已被美國納入貿易黑名單，去年6月再被美國政府立下「禁投令」，禁止美國人或企業投資。

諮詢公司 Beacon Global Strategies 高級副總裁Eric Sayers表示，將海康威視加入 SDN（特別指定國民和被封鎖人員，Specially Designated Nationals and Blocked Persons）名單，將是有力舉措，也是美國政府現在願意對中國公司實施制裁的升級信號。

Sayers稱，如果政府和公司不得不慢慢淘汰及更換海康威視產品，或須花費數十億美元，而其他監控設備供應商也需要數年時間才可滿足爆炸性的需求。

中國外交部發言人趙立堅表示，對報道嚴重關切，正在密切關注有關動向，中方堅決反對美方利用人權等藉口，濫用國家力量和國內法無理打壓中國企業，再批評美國對新疆人權的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污衊。

（第二版加入海康威視回應；第三版加入外交部回應）

相關文章：

【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股 京東、嗶哩嗶哩、網易在內

【中美金融戰】京東「戴頭盔」預告：不久後或被美SEC列入「預定摘牌名單」 PCAOB現無法檢查其中國核數師工作 4.30成關鍵日期

【中美金融戰】再鼎醫藥啟動港美雙重主要上市準備工作 此前被美SEC列入「預定摘牌名單」