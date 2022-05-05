【中美金融戰】海康威視受累美國制裁傳聞開市即跌10%　海康威視：希望獲公平對待、服務美國等150多國

▲ 【中美金融戰】美國拜登政府據報有意制裁海康威視 若落實將影響全球企業採用海康威視鏡頭

有外電報道，美國拜登政府計劃制裁全球最大監控設備製造商海康威視（深：002415），料將影響紐約、倫敦到新加坡在內等全球大城市的閉路電視監察系統。海康威視A股開市即跌10%，觸發熔斷，於38.24元人民幣跌停。海康威視最新回應稱，留意到相關報道，但美國政府可能實施制裁仍待核實，並指制裁應建在可靠證據和正當程序，期望公司獲公平公正對待。

外電引述四位消息人士指，拜登政府考慮到海康威視涉協助打壓新疆地區維吾爾人，計劃對海康威視實施制裁，但雖然尚未作出最終決定，不過一旦落實，將會是美國首次對一家大型中國科技集團實施此類制裁。

報道指出，今次制裁將產生深遠影響，任何與全球最大監控設備製造商海康威視打交道的公司和政府將面臨違反美國制裁的風險。海康威視在回應聲明中表示，公司服務全球150多個國家和地區，包括美國，重申公司依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則。

海康威視股價大跌一成後，市值仍達3600億元人民幣。

料任何措施均影響180多個國家使用海康威視攝影鏡頭

外電引述兩名知情人士表示，美國政府已開始向盟友通報制裁海康威視的意圖。根據科技研究公司Top10VPN 的數據，超過 1000 個城市使用海康威視的攝影鏡頭，其前五個國際市場是越南、美國、墨西哥、英國和巴西。

美國指責海康威視向中國政府提供監控攝像頭，幫助鎮壓被關押在新疆西北部集中營的 100 萬維吾爾人。拜登政府指責中國犯下「種族滅絕罪」，而中國否認在該地區迫害維吾爾人。

分析：反映美國政府願意升級針對中國公司制裁

諮詢公司 Beacon Global Strategies 高級副總裁Eric Sayers表示，將海康威視加入 SDN（特別指定國民和被封鎖人員，Specially Designated Nationals and Blocked Persons）名單，將是有力舉措，也是美國政府現在願意對中國公司實施制裁的升級信號。

Sayers稱，如果政府和公司不得不慢慢淘汰及更換海康威視產品，或須花費數十億美元，而其他監控設備供應商也需要數年時間才可滿足爆炸性的需求。

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