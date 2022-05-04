【理財智慧】一文了解FIRE投資學 早日達成財務自由

持續兩年多的新冠疫情，改變了不少人的生活習慣，例如飲食習慣、上班習慣，相信不少讀者都對於「退休」因為疫情都有不同的體會，身邊都有朋友因為疫情而決定提早退休、也有人自願提早退休移民海外等。但不少人都擔心後收入減少，都擔心入不敷支的情況。有見及此，本文便會介紹美國最流行的FIRE投資理財觀念，以達成提早退休的目標。

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何謂FIRE

FIRE最早見於《跟錢好好相處》(Your money or Your life) 一書，作者首次在書內提出FIRE 一詞，全稱為Financial Independence Retire Early，中文為「成財務自由，提早退休」可能有不少讀者會認為只有富有的人才有提早退休的機會，但作者在書中認為提早退休不一定與年收入有關，即使一般上班一族如果做好財務規劃，也可以達成提早退休的目標。

如何成為FIRE

如果要達成FIRE的目標，絕對不是單單依賴全職的工作收入，反而是如何透過收入作用財務規劃，先了解自己可承受的投資風險，再透過長期的儲蓄或投資，為自己帶來被動收入和回報，當被動的收入足夠應付自己的日常開支，便可以考慮提早退休，以下便會介紹幾個可以考慮的投資方案和要點供讀者參考，以達成財務自由的目標。

了解自己的支出

正如政府也一直強調所有支出要用得其所，「儲錢皆因慳錢起」首先一定要垜會節省開支，特別從「衣食住行」著手，例如每個人都希望有自己的空間，但香港租金不便宜，即使一房單位租金動輒都萬多元，因為租金是開支不是投資，因此為了儲蓄可能就要考慮繼續和家人同住或與朋友合租。在飲食方面，盡量減少外出用膳，不少上班一族都會有「Happy Hour」的習慣，但每次都要花費幾百元，也並非必須的開支，因此可以考慮盡量減少娛樂的洗費、在交通方面，可以考慮購買不同公司提供的月票優惠。

提高儲蓄

透過之前的節省開支，我們每月有更多的錢用作儲蓄之用。「月光族」是指每月薪金都用光的朋友，當中最重要的原因是「先消費後儲蓄」在收到薪水後，最喜歡「獎勵自己」，例如吃一頓貴價的日本菜、買一個手袋等，但其實可以考慮「先儲蓄後消費」，例如收到工資後，先將部分錢存到儲蓄戶口，之後來用作消費，或者購買月供保險或基金，起碼每月都強逼自己儲蓄。

長期投資

相信不少讀者都清楚在長期投資下，平均成本法帶來的好處，每年我們都要面對通貨膨脹的問題，即金錢的購買力下降，現時去餐廳吃一個早餐都差不多四十元。因此我們最少都要透過投資以賺取高於通脹的回報，甚至提供被動收入。讀者可以考慮一些長線具派息功能的投資產品，用作日常開支或退休之用，例如REIT、派息基金等。如果可以承受較高風險的讀者，可以考慮ETF或股票投資。

相信不少人都認為儲蓄有其重要性，但往往因為不同的原因而未能開始儲蓄，例如認為不是一個好時機入市、無時間睇市等，其實市面上投資產品五花百門，不論主動或被動的投資都有，因此如果想早日達成FIRE，應該及早進行財務規劃。

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記者：陳佳恩