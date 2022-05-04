  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】一文了解FIRE投資學 早日達成財務自由

理財智慧 17:00 2022/05/04

分享：

分享：

持續兩年多的新冠疫情，改變了不少人的生活習慣，例如飲食習慣、上班習慣，相信不少讀者都對於「退休」因為疫情都有不同的體會，身邊都有朋友因為疫情而決定提早退休、也有人自願提早退休移民海外等。但不少人都擔心後收入減少，都擔心入不敷支的情況。有見及此，本文便會介紹美國最流行的FIRE投資理財觀念，以達成提早退休的目標。

同場加映:【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

何謂FIRE

FIRE最早見於《跟錢好好相處》(Your money or Your life) 一書，作者首次在書內提出FIRE 一詞，全稱為Financial Independence Retire Early，中文為「成財務自由，提早退休」可能有不少讀者會認為只有富有的人才有提早退休的機會，但作者在書中認為提早退休不一定與年收入有關，即使一般上班一族如果做好財務規劃，也可以達成提早退休的目標。

如何成為FIRE

如果要達成FIRE的目標，絕對不是單單依賴全職的工作收入，反而是如何透過收入作用財務規劃，先了解自己可承受的投資風險，再透過長期的儲蓄或投資，為自己帶來被動收入和回報，當被動的收入足夠應付自己的日常開支，便可以考慮提早退休，以下便會介紹幾個可以考慮的投資方案和要點供讀者參考，以達成財務自由的目標。

了解自己的支出

正如政府也一直強調所有支出要用得其所，「儲錢皆因慳錢起」首先一定要垜會節省開支，特別從「衣食住行」著手，例如每個人都希望有自己的空間，但香港租金不便宜，即使一房單位租金動輒都萬多元，因為租金是開支不是投資，因此為了儲蓄可能就要考慮繼續和家人同住或與朋友合租。在飲食方面，盡量減少外出用膳，不少上班一族都會有「Happy Hour」的習慣，但每次都要花費幾百元，也並非必須的開支，因此可以考慮盡量減少娛樂的洗費、在交通方面，可以考慮購買不同公司提供的月票優惠。

提高儲蓄

透過之前的節省開支，我們每月有更多的錢用作儲蓄之用。「月光族」是指每月薪金都用光的朋友，當中最重要的原因是「先消費後儲蓄」在收到薪水後，最喜歡「獎勵自己」，例如吃一頓貴價的日本菜、買一個手袋等，但其實可以考慮「先儲蓄後消費」，例如收到工資後，先將部分錢存到儲蓄戶口，之後來用作消費，或者購買月供保險或基金，起碼每月都強逼自己儲蓄。

長期投資

相信不少讀者都清楚在長期投資下，平均成本法帶來的好處，每年我們都要面對通貨膨脹的問題，即金錢的購買力下降，現時去餐廳吃一個早餐都差不多四十元。因此我們最少都要透過投資以賺取高於通脹的回報，甚至提供被動收入。讀者可以考慮一些長線具派息功能的投資產品，用作日常開支或退休之用，例如REIT、派息基金等。如果可以承受較高風險的讀者，可以考慮ETF或股票投資。

相信不少人都認為儲蓄有其重要性，但往往因為不同的原因而未能開始儲蓄，例如認為不是一個好時機入市、無時間睇市等，其實市面上投資產品五花百門，不論主動或被動的投資都有，因此如果想早日達成FIRE，應該及早進行財務規劃。

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

 

 

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 被動收入 財務自由 疫情 產品 ETF 基金 股票 投資產品 派息基金

上一篇文章

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬

下一篇文章

【電子消費券】BoC Pay為第二階段消費券做好準備 下載及綁定即可獲68元迎新優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款