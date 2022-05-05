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【無牆醫院@iM網欄】度身訂造「認知障礙症」長者的小世界

名人薈萃 19:01 2022/05/05

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認知障礙症患者的認知能力會逐漸衰退，影響記憶、思考、計算、語言和判斷能力，以致起居生活出現混亂情況。在安老院舍，合適的院舍環境設計可以彌補部分認知障礙症院友的認知缺損問題，從而提高在日常生活的參與度，協助他們善用剩餘能力。

雅麗氏何妙齡那打素護養院特別將其中一樓層設計為「認知障礙症」專護樓層，供部份起居生活出現混亂情況的認知障礙症院友入住。

專護樓層的環境設計策略

專護樓層的環境設計構思主要是利用不同的佈置提供刺激予院友。適量的環境刺激可以幫助院友掌握居住環境，融入院舍生活。當中加入懷舊物件，如相片、海報、傢俱等，透過「想當年」讓患者緬懷過去生活點滴，更有助強化舊有記憶，提升生活趣味，並減慢退化。

 

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護養院應用實例

位於護養院三樓的「認知障礙症」專護樓層，加設的設施及佈置具五大特色：

1. 中國特色環境及佈置

樓層整體為中式佈置，包括牆壁、走廊均配以中式傳統設計，如窗花雕飾、掛飾，充滿中國傳統特色，令院友置身於熟悉文化氛圍中，提升歸屬感。

2. 多感官室

針對部份認知障礙程度較嚴重的院友，本院特設感官室，透過不同的器材刺激院友的視、聽、觸、嗅覺，加強他們對環境的感知，紓緩不安情緒。

3. 環迴遊走徑

遊走是認知障礙症常見的症狀，往往危及患者的安全。本院部份院友亦出現遊走的行為，為此本院於樓層設置環迴遊走徑，鼓勵院友依照牆上的佈置在遊走徑上散步，確保院友可在安全環境下自由行動。

4. 懷舊長廊

本院的院友大多居於九龍東區。為延續長者對社區的回憶和身份認同感，樓層部份環境以長者熟悉的九龍東社區為主題。樓層走廊上的壁畫特意以該區的地標為主題，包括啟德機場、觀塘社區的街角剪影等，模擬院友在社區生活時的空間，透過以往熟悉的環境，提升長者對院舍的安全感及歸屬感。

5. 懷舊雅舍

為延續院友對社區的回憶和身份認同感，院舍另設懷舊雅舍。環境以長者熟悉的中國舊式家居佈置為主題，展示形形色色的懷舊傢具、海報及裝飾，讓院友在其中參與懷緬治療小組，透過職員安排及帶領的懷緬活動，喚起往昔記憶，增加互動對話，藉此減慢認知功能退化。

雅麗氏何妙齡那打素護養院於一九九九年五月初投入服務，提供238張政府資助的護養床位，為65歲或以上有需要的長者提供長期醫療、護理和住宿服務。

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

 

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：
為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。
機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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