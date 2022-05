【無牆醫院@iM網欄】度身訂造「認知障礙症」長者的小世界

認知障礙症患者的認知能力會逐漸衰退,影響記憶、思考、計算、語言和判斷能力,以致起居生活出現混亂情況。在安老院舍,合適的院舍環境設計可以彌補部分認知障礙症院友的認知缺損問題,從而提高在日常生活的參與度,協助他們善用剩餘能力。

雅麗氏何妙齡那打素護養院特別將其中一樓層設計為「認知障礙症」專護樓層,供部份起居生活出現混亂情況的認知障礙症院友入住。

專護樓層的環境設計策略

專護樓層的環境設計構思主要是利用不同的佈置提供刺激予院友。適量的環境刺激可以幫助院友掌握居住環境,融入院舍生活。當中加入懷舊物件,如相片、海報、傢俱等,透過「想當年」讓患者緬懷過去生活點滴,更有助強化舊有記憶,提升生活趣味,並減慢退化。

護養院應用實例

位於護養院三樓的「認知障礙症」專護樓層,加設的設施及佈置具五大特色:

1. 中國特色環境及佈置

樓層整體為中式佈置,包括牆壁、走廊均配以中式傳統設計,如窗花雕飾、掛飾,充滿中國傳統特色,令院友置身於熟悉文化氛圍中,提升歸屬感。

2. 多感官室

針對部份認知障礙程度較嚴重的院友,本院特設感官室,透過不同的器材刺激院友的視、聽、觸、嗅覺,加強他們對環境的感知,紓緩不安情緒。

3. 環迴遊走徑

遊走是認知障礙症常見的症狀,往往危及患者的安全。本院部份院友亦出現遊走的行為,為此本院於樓層設置環迴遊走徑,鼓勵院友依照牆上的佈置在遊走徑上散步,確保院友可在安全環境下自由行動。

4. 懷舊長廊

本院的院友大多居於九龍東區。為延續長者對社區的回憶和身份認同感,樓層部份環境以長者熟悉的九龍東社區為主題。樓層走廊上的壁畫特意以該區的地標為主題,包括啟德機場、觀塘社區的街角剪影等,模擬院友在社區生活時的空間,透過以往熟悉的環境,提升長者對院舍的安全感及歸屬感。

5. 懷舊雅舍

為延續院友對社區的回憶和身份認同感,院舍另設懷舊雅舍。環境以長者熟悉的中國舊式家居佈置為主題,展示形形色色的懷舊傢具、海報及裝飾,讓院友在其中參與懷緬治療小組,透過職員安排及帶領的懷緬活動,喚起往昔記憶,增加互動對話,藉此減慢認知功能退化。

雅麗氏何妙齡那打素護養院於一九九九年五月初投入服務,提供238張政府資助的護養床位,為65歲或以上有需要的長者提供長期醫療、護理和住宿服務。

