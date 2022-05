【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】為大嶼實體山賽積極備戰 環大嶼完賽心得分享

要備戰十一月的飛越大嶼賽事,多些到大嶼練習不同的山徑,早日裝備自己,到時自然就能更有把握。

本地超馬好手施性概(施sir)自2014年發起「癲傻跑」活動,每年都廣邀跑友參加,由初初的200公里到最近的256公里,環足港九新界一圈,好不誇張!最近施sir舉辦「癲傻環大嶼」線上跑活動,全長近75公里,參加者可選擇在任何位置作起點,以順時針或逆時針環大嶼一個圈,不須任何費用,分多少次跑也可以,最終有逾650人報名,十分熱烈。

雖然比賽經已截止,但路線有山路有馬路有一定挑戰性,作為飛越大嶼的賽前訓練實在不錯,大家若果想訓練有關路線,可參考以下gpx的檔案連結:

https://bit.ly/3MNpi0c

小弟就趁上週五有假期,以一次過的方式環大嶼,乘坐往東涌的頭班巴士一早六時多在東涌出發,因為希望能盡快在入黑前完成大部分路程,盡量避免夜晚仍留在山上,因為之前曾聽跑友分享跑到晚上近深屈一帶,遇上村狗走出來不斷狂吠,因此行程亦遇上一定阻滯。衡量這個因素,加上老虎頭落斜往愉景灣路段較為危險,所以無論是跑友抑或大會,都建議以逆時針方式環大嶼,小弟亦決定跟隨以逆時針進行今次訓練。

不知道小弟是否特別「黑仔」,環大嶼當天撞正天文台發出今年首個酷熱天氣警告,而當日氣溫亦曾升達33度,正午過後在嶼南道曬著跑斜路實在不是味兒,加上擔心部分大嶼山士多在平日都沒有開門,補給或可能不足,小弟亦已作出最壞打算隨時走人。可幸的是環大嶼的沿途特別是山路都有不少樹蔭遮擋,不時亦有涼風相送,補給方面除了二澳至水口一段沿途士多欠奉,路程亦較長(大約20公里左右),要做足準備之外,基本上在大澳、水口、塘福、貝澳、梅窩及愉景灣都有士多甚至餐廳提供所需飲食,因此亦沒太大問題。但可能自己未慣新買的薄底山鞋,與一般著開的厚底不同,加上大清早未瞓醒,在平坦的東澳古道仆倒兩次,眼鏡也飛掉差點跌進附近河裡去,左膝一大片傷口曾令我萌生退出的念頭,但之後跑落逐漸習慣,所以決定繼續。

▲ 東澳古道可近距離細賞港珠澳大橋景色。

▲ 去到大澳,不如先到茶記吃個豐富早餐吧!

對於玩開山的跑友而言,東澳古道難度不高,大約不用兩小時應可去到大澳,但懷疑黑仔的我決定對自己好一點,在大澳吃過大份早餐才繼續旅程。之後路線有八成與鳳凰徑一樣,會經過L056至L100的大部分標距柱,只是去到分流時要繞過香港最西南的郊遊徑—全長約2公里的分流郊遊徑,會經過有約300年歷史的古蹟分流炮台,以及分流石筍和分流東灣海灘的打卡位,再接回鳳凰徑上狗嶺涌引水道往石璧、籮箕灣及水口。

▼ 點擊圖片放大 +2

去到水口時已完成了環島的大半程,大約36公里左右,相信這時大家已經有點疲累,有必要休息一會,不妨到水口的驛站士多或鳳凰士多吃個午飯,順道補給。之後一直沿嶼南道經塘福、長沙前往貝澳,由於都是馬路旁,所以較為沉悶,但勝在隨時可以在商店購買補給。去到貝澳再與鳳凰徑重疊,一路去到芝麻灣郊遊徑及大牛湖頂入口才分道揚鑣,由芝麻灣道往十塱新村,再沿著海旁山路一直往梅窩。

▲ 這餐水口雞飯絕對是「救命飯」,若沒有這餐飯相信也未能完成餘下旅程。

到達梅窩已約52公里,餘下約20公里行程,但就要挑戰最後兩座山—275米高的紅水山及465米高的老虎頭。小弟當時正想著是否要撤退下回再續,但望著太陽熱力漸減,加上喝過兩包朱古力奶後感覺亦有餘力,所以決定繼續行程。由銀礦灣上紅水山要行逾千級樓梯,落到愉景灣後上老虎頭亦要挑戰連綿石級,但只要上到老虎頭,環大嶼的行程也差不多來到終結之時,因為只剩餘落山到白芒及東涌之路,這時咸蛋黃色的日落在身旁映照落山旅程,份外開心興奮,亦很難忘。

▲ 行過54公里再要上千多級樓梯上紅水山頂,說不累自己也不信。

▲ 差不多到愉景灣之時,會經過聖母神樂院,當年曾出產新鮮的「十字牌」樽裝牛奶。

之後沿著沒有景致的翔東路返回東涌雖然沉悶,但懷著興奮心情及疲累的身軀去完成環島實在滿足。要一口氣捱足13小時近75公里的行程當然不易,當中亦有很多難忘旳感受,望著手機上完成大嶼一圈的路步圖亦倍感治癒,比環港島的成功感更大!大家若有機會定要一試,但當然要量力而為,分幾次完成亦可以啊!在此再次多謝施Sir舉辦今次癲傻環大嶼的賽事,讓一眾跑友更進一步了解大嶼、熱愛大嶼。

▼ 點擊圖片放大 +2



作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

