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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】為大嶼實體山賽積極備戰 環大嶼完賽心得分享

名人薈萃 08:01 2022/05/05

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要備戰十一月的飛越大嶼賽事，多些到大嶼練習不同的山徑，早日裝備自己，到時自然就能更有把握。

本地超馬好手施性概（施sir）自2014年發起「癲傻跑」活動，每年都廣邀跑友參加，由初初的200公里到最近的256公里，環足港九新界一圈，好不誇張！最近施sir舉辦「癲傻環大嶼」線上跑活動，全長近75公里，參加者可選擇在任何位置作起點，以順時針或逆時針環大嶼一個圈，不須任何費用，分多少次跑也可以，最終有逾650人報名，十分熱烈。

雖然比賽經已截止，但路線有山路有馬路有一定挑戰性，作為飛越大嶼的賽前訓練實在不錯，大家若果想訓練有關路線，可參考以下gpx的檔案連結：

https://bit.ly/3MNpi0c

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

小弟就趁上週五有假期，以一次過的方式環大嶼，乘坐往東涌的頭班巴士一早六時多在東涌出發，因為希望能盡快在入黑前完成大部分路程，盡量避免夜晚仍留在山上，因為之前曾聽跑友分享跑到晚上近深屈一帶，遇上村狗走出來不斷狂吠，因此行程亦遇上一定阻滯。衡量這個因素，加上老虎頭落斜往愉景灣路段較為危險，所以無論是跑友抑或大會，都建議以逆時針方式環大嶼，小弟亦決定跟隨以逆時針進行今次訓練。

不知道小弟是否特別「黑仔」，環大嶼當天撞正天文台發出今年首個酷熱天氣警告，而當日氣溫亦曾升達33度，正午過後在嶼南道曬著跑斜路實在不是味兒，加上擔心部分大嶼山士多在平日都沒有開門，補給或可能不足，小弟亦已作出最壞打算隨時走人。可幸的是環大嶼的沿途特別是山路都有不少樹蔭遮擋，不時亦有涼風相送，補給方面除了二澳至水口一段沿途士多欠奉，路程亦較長（大約20公里左右），要做足準備之外，基本上在大澳、水口、塘福、貝澳、梅窩及愉景灣都有士多甚至餐廳提供所需飲食，因此亦沒太大問題。但可能自己未慣新買的薄底山鞋，與一般著開的厚底不同，加上大清早未瞓醒，在平坦的東澳古道仆倒兩次，眼鏡也飛掉差點跌進附近河裡去，左膝一大片傷口曾令我萌生退出的念頭，但之後跑落逐漸習慣，所以決定繼續。

東澳古道可近距離細賞港珠澳大橋景色。

去到大澳，不如先到茶記吃個豐富早餐吧！

對於玩開山的跑友而言，東澳古道難度不高，大約不用兩小時應可去到大澳，但懷疑黑仔的我決定對自己好一點，在大澳吃過大份早餐才繼續旅程。之後路線有八成與鳳凰徑一樣，會經過L056至L100的大部分標距柱，只是去到分流時要繞過香港最西南的郊遊徑—全長約2公里的分流郊遊徑，會經過有約300年歷史的古蹟分流炮台，以及分流石筍和分流東灣海灘的打卡位，再接回鳳凰徑上狗嶺涌引水道往石璧、籮箕灣及水口。

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去到水口時已完成了環島的大半程，大約36公里左右，相信這時大家已經有點疲累，有必要休息一會，不妨到水口的驛站士多或鳳凰士多吃個午飯，順道補給。之後一直沿嶼南道經塘福、長沙前往貝澳，由於都是馬路旁，所以較為沉悶，但勝在隨時可以在商店購買補給。去到貝澳再與鳳凰徑重疊，一路去到芝麻灣郊遊徑及大牛湖頂入口才分道揚鑣，由芝麻灣道往十塱新村，再沿著海旁山路一直往梅窩。

這餐水口雞飯絕對是「救命飯」，若沒有這餐飯相信也未能完成餘下旅程。

到達梅窩已約52公里，餘下約20公里行程，但就要挑戰最後兩座山—275米高的紅水山及465米高的老虎頭。小弟當時正想著是否要撤退下回再續，但望著太陽熱力漸減，加上喝過兩包朱古力奶後感覺亦有餘力，所以決定繼續行程。由銀礦灣上紅水山要行逾千級樓梯，落到愉景灣後上老虎頭亦要挑戰連綿石級，但只要上到老虎頭，環大嶼的行程也差不多來到終結之時，因為只剩餘落山到白芒及東涌之路，這時咸蛋黃色的日落在身旁映照落山旅程，份外開心興奮，亦很難忘。

行過54公里再要上千多級樓梯上紅水山頂，說不累自己也不信。

差不多到愉景灣之時，會經過聖母神樂院，當年曾出產新鮮的「十字牌」樽裝牛奶。

之後沿著沒有景致的翔東路返回東涌雖然沉悶，但懷著興奮心情及疲累的身軀去完成環島實在滿足。要一口氣捱足13小時近75公里的行程當然不易，當中亦有很多難忘旳感受，望著手機上完成大嶼一圈的路步圖亦倍感治癒，比環港島的成功感更大！大家若有機會定要一試，但當然要量力而為，分幾次完成亦可以啊！在此再次多謝施Sir舉辦今次癲傻環大嶼的賽事，讓一眾跑友更進一步了解大嶼、熱愛大嶼。

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【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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