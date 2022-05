【小老闆生意經@iM網欄】Mirror熱潮下 本地零售業望現曙光

過去的周末,除了是三天連續的紅日假期外,其中的周日更是「姜濤誕」,即是本地樂壇組合Mirror成員之一的姜濤生日。當天不論是銅鑼灣或是尖沙咀等等的旺區,均聚集了不少人流。部分人身穿姜濤英文名字的衣服(稱為姜濤的粉絲),為了慶祝偶像的生日而在街上作出應援。而在當天,姜濤的粉絲更包下電車車身打造成「姜濤號」,舉辦免費乘車日,請全港市民免費搭電車。

Mirror帶旺不少商品銷情

姜濤生日吸引大批市民聚集,雖然實際對本地消費市場的刺激作用有限,但事實上,這一日的確帶旺了不少地區的人流,而這個情況更是自疫情以來難得一見。適逢港府早在4月初已向本地合資格市民派發電子消費券,相信當天不少人因為偶像生日而外出、或湊熱鬧免費搭電車也好,某程度上亦增加了他們的消費機會。

目前MIRROR在香港紅透半邊天,他們的成員均成為近年廣告界的新寵兒,各大小品牌均邀請他們拍攝廣告及宣傳。據了解,只要商品跟Mirror的成員扯上關係,很快就會被粉絲們搶購。因此,不少品牌或商品不惜重金禮聘Mirror或某個成員為代言人,藉此刺激其產品銷情。

低迷的零售市道終現轉機

原本受疫情影響,本地廣告行業沉寂了一段很長的時間,行業面對很大挑戰及衝擊。除了廣告業受影響,本地零售市場及餐飲業亦同樣受影響。而今時今日Mirror熱潮的出現,正好彌補行業過去兩三年間受疫情影響而造成的缺口。目前Mirror代言的產品非常多元化,飲品零食、日常用品、家電、電訊、支付服務等應有盡有,各式各樣日常生活有機會接觸到的事物都可能找了Mirror成員代言。Mirror這股熱潮近年不斷擴大,造就了各種零售生意在低迷的市道下出現了轉機。

據了解,Mirror的周邊產品同樣有不俗的銷情。旺角信和中心多年來都是主力售賣明星周邊商品的地方,自從Mirror在本地市場大紅後,信和商場的人流亦明顯增多。商場內不少商店為了食正這股Mirror熱潮,引入了不少Mirror的商品在店舖內售賣,而商場內售賣Mirror商品的商店更是愈來愈多。隨打印技術或資訊科技愈來愈發達,本來本地售賣明星周邊的商店生意已大不如前,結果因為Mirror的出現,令商店銷情再回當年「輝煌」的時期。更有一個有趣的現象是,不少Mirror的粉絲是年近40歲的母親,她們會跟十多歲的子女一起逛街買偶像的周邊商品。由此可見,在Mirror風潮下,一家大小明顯多了一起外出的購物消費機會。雖然不知道這股Mirror熱潮可以持續多久,但只知道已對本地零售市場起了一個很大的支持作用。

作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。

