  • 24°C
香港時間 : 2022504日 (三) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】Mirror熱潮下 本地零售業望現曙光

名人薈萃 20:01 2022/05/04

分享：

分享：

過去的周末，除了是三天連續的紅日假期外，其中的周日更是「姜濤誕」，即是本地樂壇組合Mirror成員之一的姜濤生日。當天不論是銅鑼灣或是尖沙咀等等的旺區，均聚集了不少人流。部分人身穿姜濤英文名字的衣服(稱為姜濤的粉絲)，為了慶祝偶像的生日而在街上作出應援。而在當天，姜濤的粉絲更包下電車車身打造成「姜濤號」，舉辦免費乘車日，請全港市民免費搭電車。

Mirror帶旺不少商品銷情

姜濤生日吸引大批市民聚集，雖然實際對本地消費市場的刺激作用有限，但事實上，這一日的確帶旺了不少地區的人流，而這個情況更是自疫情以來難得一見。適逢港府早在4月初已向本地合資格市民派發電子消費券，相信當天不少人因為偶像生日而外出、或湊熱鬧免費搭電車也好，某程度上亦增加了他們的消費機會。

目前MIRROR在香港紅透半邊天，他們的成員均成為近年廣告界的新寵兒，各大小品牌均邀請他們拍攝廣告及宣傳。據了解，只要商品跟Mirror的成員扯上關係，很快就會被粉絲們搶購。因此，不少品牌或商品不惜重金禮聘Mirror或某個成員為代言人，藉此刺激其產品銷情。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

低迷的零售市道終現轉機

原本受疫情影響，本地廣告行業沉寂了一段很長的時間，行業面對很大挑戰及衝擊。除了廣告業受影響，本地零售市場及餐飲業亦同樣受影響。而今時今日Mirror熱潮的出現，正好彌補行業過去兩三年間受疫情影響而造成的缺口。目前Mirror代言的產品非常多元化，飲品零食、日常用品、家電、電訊、支付服務等應有盡有，各式各樣日常生活有機會接觸到的事物都可能找了Mirror成員代言。Mirror這股熱潮近年不斷擴大，造就了各種零售生意在低迷的市道下出現了轉機。

據了解，Mirror的周邊產品同樣有不俗的銷情。旺角信和中心多年來都是主力售賣明星周邊商品的地方，自從Mirror在本地市場大紅後，信和商場的人流亦明顯增多。商場內不少商店為了食正這股Mirror熱潮，引入了不少Mirror的商品在店舖內售賣，而商場內售賣Mirror商品的商店更是愈來愈多。隨打印技術或資訊科技愈來愈發達，本來本地售賣明星周邊的商店生意已大不如前，結果因為Mirror的出現，令商店銷情再回當年「輝煌」的時期。更有一個有趣的現象是，不少Mirror的粉絲是年近40歲的母親，她們會跟十多歲的子女一起逛街買偶像的周邊商品。由此可見，在Mirror風潮下，一家大小明顯多了一起外出的購物消費機會。雖然不知道這股Mirror熱潮可以持續多久，但只知道已對本地零售市場起了一個很大的支持作用。

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】有價有市 淺談奢侈品市場的博傻遊戲
2022/04/20
【小老闆生意經@iM網欄】有價有市 淺談奢侈品市場的博傻遊戲
【小老闆生意經@iM網欄】加碼消費券提早發放 本地零售業終迎曙光
2022/04/07
【小老闆生意經@iM網欄】加碼消費券提早發放 本地零售業終迎曙光
【小老闆生意經@iM網欄】直播帶貨 YouTube成小商家另類收入途徑
2022/02/23
【小老闆生意經@iM網欄】直播帶貨 YouTube成小商家另類收入途徑
【小老闆生意經@iM網欄】又到聖誕 從聖誕節日中尋商機
2021/12/15
【小老闆生意經@iM網欄】又到聖誕 從聖誕節日中尋商機
【小老闆生意經@iM網欄】時下流行推出節日禮品包 顧客最關心夠唔夠實用？
2021/11/24
【小老闆生意經@iM網欄】時下流行推出節日禮品包 顧客最關心夠唔夠實用？
姜濤 疫情 廣告 Mirror 商品 銅鑼灣 尖沙咀 旺角 飲品 零售

上一篇文章

【俄烏局勢】歐盟擬6個月內完全禁止進口俄石油　制裁俄國最大銀行

下一篇文章

【虛擬經濟】半島酒店BlueArk明起舉辦NFT展覽 「無聊猿」藝術品總值超過1億港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款