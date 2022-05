【各友國行@iM網欄】一望無垠･奧赫里德湖(Ohrid)

寥寥無名的【北馬其頓小國North Macedonia】,因為令意大利無緣世界盃而讓人們開始關注。

北馬其頓共和國歷史上長期受拜占庭、奧斯曼、保加利亞、希臘和南斯拉夫的磨難,直到1991年11月才正式獨立成國。

五月某天・晴・春意盎然

車子從阿爾巴尼亞緩緩行進,兩邊景致也緩緩流動,遠處的平川、荒原、群山、花草樹木等景致一瞬間呼嘯而去,像一幅卷畫有序地舖展開來,一份久違了的療癒感從心田湧出,轉眼已到了奧克里德市(Ohrid)酒店。

奧赫里德在972至1018期間曾經是保加利亞帝國的國都,有超過300座古教堂,故又稱為巴爾幹半島內的耶路撒冷。早上我在寧靜的奧赫里德湖(Ohird)邊乘風徜徉,所有聲音像捲入這片寂靜旋渦中而不留餘韻; 世界自然遺產之奧赫里德湖在晨光映照下波光粼粼,湖面泛起的圈圈金色漣漪,潔白的雲絮在寥廓天空上悠閒地飄蕩,景色神迷動人; 再走近湖邊的神學家聖約翰教堂(Church of Saint John the Theologian),它曾經是電影[暴雨將至]的拍攝地點。教堂邊一群正在做早操的學生向人報以親切微笑,一對老夫妻在湖邊說說笑笑,像尋覓昔日甜蜜記憶似的,真是不折不扣令人動情的畫面!

踱步斯科普里市(Skopje)小石路上,不甚氣派的舊民房與現代前衛的建築物摻和得正好,途人遊人展露出幸福無比的笑容。行累了在廣場中呷一口咖啡,坐看太陽冉冉西沉,若暗若明的夕陽餘輝給亞歷山大大帝銅像鍍上醉人色彩,那刻我身心舒展,樂在其中,有如回到自家院落!

作者 _ 明登(歐明)簡介:

吾自小八卦,求知若渴,愛吃愛玩,夢想自遊、現職旅行社資深行政人員,主要向客戶推介特定旅行產品,故因利乘便,足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物,即使大家沒有出行,仍然可以知世界觀世界∘

