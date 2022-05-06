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【各友國行@iM網欄】一望無垠･奧赫里德湖(Ohrid)

名人薈萃 08:01 2022/05/06

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寥寥無名的【北馬其頓小國North Macedonia】，因為令意大利無緣世界盃而讓人們開始關注。

北馬其頓共和國歷史上長期受拜占庭、奧斯曼、保加利亞、希臘和南斯拉夫的磨難，直到1991年11月才正式獨立成國。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

五月某天･晴･春意盎然

車子從阿爾巴尼亞緩緩行進，兩邊景致也緩緩流動，遠處的平川、荒原、群山、花草樹木等景致一瞬間呼嘯而去，像一幅卷畫有序地舖展開來，一份久違了的療癒感從心田湧出，轉眼已到了奧克里德市(Ohrid)酒店。

奧赫里德在972至1018期間曾經是保加利亞帝國的國都，有超過300座古教堂，故又稱為巴爾幹半島內的耶路撒冷。早上我在寧靜的奧赫里德湖(Ohird)邊乘風徜徉，所有聲音像捲入這片寂靜旋渦中而不留餘韻; 世界自然遺產之奧赫里德湖在晨光映照下波光粼粼，湖面泛起的圈圈金色漣漪，潔白的雲絮在寥廓天空上悠閒地飄蕩，景色神迷動人; 再走近湖邊的神學家聖約翰教堂(Church of Saint John the Theologian)，它曾經是電影[暴雨將至]的拍攝地點。教堂邊一群正在做早操的學生向人報以親切微笑，一對老夫妻在湖邊說說笑笑，像尋覓昔日甜蜜記憶似的，真是不折不扣令人動情的畫面!

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踱步斯科普里市(Skopje）小石路上，不甚氣派的舊民房與現代前衛的建築物摻和得正好，途人遊人展露出幸福無比的笑容。行累了在廣場中呷一口咖啡，坐看太陽冉冉西沉，若暗若明的夕陽餘輝給亞歷山大大帝銅像鍍上醉人色彩，那刻我身心舒展，樂在其中，有如回到自家院落！

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【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_明登（歐明）簡介：
吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登（歐明）

欄名 : 各友國行

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