【ET講股通】孫運喜：見真章（附time code）（第二版︰加入文字內容）

聯儲局議息結果公布前，港股半日跌近300點。大市低開76點後走勢反覆向下，恒生指數半日跌281點，報20820點，成交418億元。恒生科技指數跌3.1%，報4272點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌逾12%。港股見真章？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽 美團 （03690） 、京東 （09618） 及內需股累市

02：00 - 本地銀行股滙豐 （00005） 展開回購帶動股價回升 中銀香港 （02388） 造好

02：16 - 迎接本地防疫措施明日再放寬 本地經濟股新地 （00016） 、太古A （00019） 撐市

03：15 - 見真章（一）：美國聯儲局議息結果今晚凌晨出爐 市場料美國經濟衰退及出現滯脹

07：09 - 見真章（二）：內地經濟被唱淡 留意明日內地股市

09：12 - 見真章（三）：平台經濟股表現平平、大行睇好 明日內地復市留意表現如何

11：01 - 觀眾問股：合景泰富 （01813） 5.8元買入應該止蝕定溝貨？

15：01 - 觀眾問股：網易 （09999） 走勢點睇？是否杯與柄形態？甚麼價位可買入、上望多少？

18：50 - 觀眾問股：中電 （00002） 咩位可買入？美國幾次加息半厘會否有影響？

21：17 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 點睇？

23：03 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可以反彈到咩位？

24：33 - 港股收市市況速報 成交低、跌市不用介意

25：29 - 恒指20500至20700點為重要支持 今日調整算合理、明日或再下試

27：13 - 潛力股推介：深圳國際 （00152）

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恒指全日跌232點，收報20869點，大市成交僅724億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現不濟，主因新經濟股、內需股受壓，騰訊 （00700） 跌3.1%，遭紅杉減持的美團 （03690） 跌4.6%，京東 （09618） 跌4.1%，李寧 （02331） 跌3.9%，海底撈 （06862） 跌6%。猶幸本地股力撑，滙豐 （00005） 升1.9%，新地 （00016） 升2.2%。

港股偏軟，惟成交淡靜，反映大市沽壓並不大。後市還待明天「見真章」，主要有3方面：

一、儲局今晚公布議息結果，5月加息0.5厘可謂板上釘釘，還看儲局暗示及後加息幅度及縮表步伐，以及市場有何反應。近日多位大孖沙唱淡美股，著名基金經理Paul Tudor Jones指金融市場緊張，若加息超預期恐帶來巨大衝擊。美國前財長Lawrence Summers則預期，美國明年陷入衰退的機會達一半。

二、內地五一長假期間，多家外資機構、大行連番唱淡中國經濟，包括惠譽、匯豐、巴克萊等，且看明天A股復市有何反應。大行理據不外乎經濟受疫情拖累，惟近日內地疫情已見好轉。

三、平台經濟股是日大跌，惟在中央政治局會議後，多家大行、內地私募均認為行業復甦可期，且看明天A股復市有何反應。

展望後市，恒指20500至20700點為重要支持。

潛力股可留意深圳國際 （00152） ，是日股價升0.1%至8.58元，技術走勢呈「頭肩底」利好形態。

【「ET講股通」問股環節，包括︰合景泰富、網易、中電、煤氣、滙豐。立即觀看】

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