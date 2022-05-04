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【ET講股通】孫運喜：見真章（附time code）

股市 16:32 2022/05/04

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聯儲局議息結果公布前，港股半日跌近300點。大市低開76點後走勢反覆向下，恒生指數半日跌281點，報20820點，成交418億元。恒生科技指數跌3.1%，報4272點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌逾12%。港股見真章？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽　美團 （03690） 、京東 （09618） 及內需股累市
02：00 - 本地銀行股滙豐 （00005） 展開回購帶動股價回升　中銀香港 （02388） 造好　
02：16 - 迎接本地防疫措施明日再放寬　本地經濟股新地 （00016） 、太古A （00019） 撐市
03：15 - 見真章（一）：美國聯儲局議息結果今晚凌晨出爐　市場料美國經濟衰退及出現滯脹
07：09 - 見真章（二）：內地經濟被唱淡　留意明日內地股市
09：12 - 見真章（三）：平台經濟股表現平平、大行睇好　明日內地復市留意表現如何
11：01 - 觀眾問股：合景泰富 （01813） 5.8元買入應該止蝕定溝貨？
15：01 - 觀眾問股：網易 （09999） 走勢點睇？是否杯與柄形態？甚麼價位可買入、上望多少？
18：50 - 觀眾問股：中電 （00002） 咩位可買入？美國幾次加息半厘會否有影響？
21：17 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 點睇？
23：03 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可以反彈到咩位？
24：33 - 港股收市市況速報　成交低、跌市不用介意
25：29 - 恒指20500至20700點為重要支持　今日調整算合理、明日或再下試
27：13 - 潛力股推介：深圳國際 （00152）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3244332
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫《ET開市直擊》解讀「馬某某」疑雲 限聚令再放寬有炒作？**→【按此-附time code】

 

欄名 : ET講股通

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