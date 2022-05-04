【ET講股通】孫運喜：見真章（附time code）

聯儲局議息結果公布前，港股半日跌近300點。大市低開76點後走勢反覆向下，恒生指數半日跌281點，報20820點，成交418億元。恒生科技指數跌3.1%，報4272點。滙豐 （00005） 逆市升近2%；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌逾12%。港股見真章？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽 美團 （03690） 、京東 （09618） 及內需股累市

02：00 - 本地銀行股滙豐 （00005） 展開回購帶動股價回升 中銀香港 （02388） 造好

02：16 - 迎接本地防疫措施明日再放寬 本地經濟股新地 （00016） 、太古A （00019） 撐市

03：15 - 見真章（一）：美國聯儲局議息結果今晚凌晨出爐 市場料美國經濟衰退及出現滯脹

07：09 - 見真章（二）：內地經濟被唱淡 留意明日內地股市

09：12 - 見真章（三）：平台經濟股表現平平、大行睇好 明日內地復市留意表現如何

11：01 - 觀眾問股：合景泰富 （01813） 5.8元買入應該止蝕定溝貨？

15：01 - 觀眾問股：網易 （09999） 走勢點睇？是否杯與柄形態？甚麼價位可買入、上望多少？

18：50 - 觀眾問股：中電 （00002） 咩位可買入？美國幾次加息半厘會否有影響？

21：17 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 點睇？

23：03 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可以反彈到咩位？

24：33 - 港股收市市況速報 成交低、跌市不用介意

25：29 - 恒指20500至20700點為重要支持 今日調整算合理、明日或再下試

27：13 - 潛力股推介：深圳國際 （00152）

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