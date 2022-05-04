  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】貴絕九龍同類　啟德啟朗苑呎售逾1.46萬　打破何文田冠暉苑紀錄

股樓投資 16:07 2022/05/04

分享：

分享：

雖然美國加息在即，但無影響市民置業意欲，市區居屋再錄新高成交。據房委會資料顯示，啟德啟朗苑一個中層單位上月以690萬元（未補價）沽出，成交呎價約14,650元，打破何文田冠暉苑紀錄，創九龍居屋呎價（未補價）新高。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

富誠地產執行董事林柏榮稱，啟朗苑C座中高層5室，實用面積471平方呎，兩房間隔，獲綠表客以690萬元（未補價）承接，實用呎價約14,650元，不論成交價、抑或呎價均創屋苑未補價新高。從代理提供的相片可見，單位有新淨裝修，可即買即住。 

資料顯示，原業主於2019年4月以約355萬元（未補價）一手購入單位，持貨剛滿3年，現帳面獲利335萬元，物業期內升值約94%。 

同場加映【iM會客室】港股5月可翻身？或維持彈散局面

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

啟德 冠暉苑 居屋 啟朗苑

上一篇文章

【比亞迪 1211】 比亞迪無懼疫情汽車銷量報捷 4月新能源車銷量激增逾3倍

下一篇文章

【青啤168】疫情影響短期銷量 青啤迎來旺季紅利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款