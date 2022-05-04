【有相睇】貴絕九龍同類　啟德啟朗苑呎售逾1.46萬　打破何文田冠暉苑紀錄

雖然美國加息在即，但無影響市民置業意欲，市區居屋再錄新高成交。據房委會資料顯示，啟德啟朗苑一個中層單位上月以690萬元（未補價）沽出，成交呎價約14,650元，打破何文田冠暉苑紀錄，創九龍居屋呎價（未補價）新高。

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富誠地產執行董事林柏榮稱，啟朗苑C座中高層5室，實用面積471平方呎，兩房間隔，獲綠表客以690萬元（未補價）承接，實用呎價約14,650元，不論成交價、抑或呎價均創屋苑未補價新高。從代理提供的相片可見，單位有新淨裝修，可即買即住。

資料顯示，原業主於2019年4月以約355萬元（未補價）一手購入單位，持貨剛滿3年，現帳面獲利335萬元，物業期內升值約94%。

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