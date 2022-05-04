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【電動車】Tesla擬擴建上海超級工廠　提高1倍電動車產量

科技 16:00 2022/05/04

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上海超級工廠在2021年共生產48萬輛電動車，佔Tesla總交付量的51.7%。（法新社）

電動車生產商Tesla在上海設立的超級工廠，早前因疫情而關閉三周，現已重新啟用。為加快推動電動車發展，Tesla計劃花費1,300萬美元（約1.02億港元），在上海超級工廠園區附近的土地興建另一間工廠，預計可提高1倍電動車產量。

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上海超級工廠在2021年共生產48萬輛電動車，佔Tesla總交付量的51.7%，超過美國費利蒙市（Fremont）工廠的產量。為應付歐洲的汽車需求，Tesla表示計劃擴建上海超級工廠，並把它打造成「全球最大的汽車出口中心」（the world’s largest vehicle export hub）。

【汽車科技】日產發布道路實況感知技術　精準感應障礙物自動作應對

據《路透社》報道，Tesla計劃擴大上海超級工廠業務已有一段時間，惟新增生產線的性質尚不清楚。2022年初發布的環境評估顯示，Tesla計劃在上海實施一條「新車型生產線」，這將增加數千名新員工，使工廠的總勞動力達到約1.9萬名員工。

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責任編輯：陳卓賢

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