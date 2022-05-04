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【烏克蘭戰爭】歐盟：6個月內完全禁止俄羅斯石油進口　提議將俄國最大銀行Sberbank剔出SWIFT

股市 15:15 2022/05/04

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【烏克蘭戰爭】歐盟：6個月內完全禁止俄羅斯石油進口　提議將俄國最大銀行Sberbank剔出SWIFT

俄羅斯入侵烏克蘭行動未見停止，歐盟執行機構歐盟委員會周三（4日）宣布，將對俄羅斯推出新制裁措施，包括6個月內逐步停止進口俄羅斯原油。

歐盟委員稱，俄羅斯無端入侵烏克蘭，以及戰爭罪行證據，促使歐盟在能源制裁方面採取更大膽的步驟。值得留意是，禁止俄羅斯原油入口的提案需要所有 27 個歐盟國家的批准才能生效。

然而完全切斷俄羅斯的能源供應對歐盟來說是一項複雜的任務，根據歐盟數據，2020 年俄羅斯石油進口量佔歐盟原油採購量約25%。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）又稱，會提議將俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）以及其他兩家銀行剔除出環球銀行金融電信協會SWIFT。馮德萊恩表示，此舉可打擊俄羅斯金融體系及普京政府投入資金進行入侵的能力，同時可更進一步完全隔離俄羅斯金融業與全球金融體系。

歐盟委員會將禁止3家俄羅斯國有電視台在歐盟運作，同時制裁名單增加俄羅斯高級軍官和其他犯有戰爭罪的俄羅斯人士。

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