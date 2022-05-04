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【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統

科技 15:15 2022/05/04

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蘋果（Apple）近日已招攬曾於汽車大廠福特（Ford）服務31年的資深高層Desi Ujkashevic加入Apple，推動Apple Car在工程、安全系統方面的研發進度。（法新社資料圖片）

電動車市場為百家爭嗚之地，市場密切關注蘋果Apple Car發展，據彭博報導，蘋果（Apple）近日已招攬曾於汽車大廠福特（Ford）服務31年的資深高層Desi Ujkashevic加入Apple，擬進一步推動Apple Car研發。

Apple為開發自動駕駛汽車，不時挖角福特或其他汽車大廠的資深工程師，惟有關項目的目標近年多次改變，領導問題持續出現。雖然蘋果並未詳細說明招聘Desi Ujkashevic的原因，不過報道引述知情人士指，Apple聘請了Desi Ujkashevic參與Apple汽車計劃。

Desi Ujkashevic是在工程設計、安全系統及車身內部工程等領域擁有豐富經驗的工程師，在是次加盟Apple Car團隊之前，曾擔任福特汽車安全工程部全球總監以及福特工程總監。因此外媒推測，是次招聘是為了傳聞已久的Apple自動駕駛汽車專案「Project Titan」，以推動Apple Car在工程、安全系統方面的研發進度。

Desi Ujkashevic由1991年開始在福特工作，曾負責福特的自動駕駛汽車安全戰略及相關規則等，擁有處理監管問題的經驗。根據在LinkedIn上的資料顯示，她還參與過福特Escape、Explorer、Fiesta及Focus等車款的開發工作。

日前另有外電報道指出，蘋果Apple Car將瞄準高端市場，定位10萬美元（約78萬港元）或以上，冀與Tesla  Model S競爭。

責任編輯：張寶燕

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