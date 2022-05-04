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【新股改革】許正宇：港交所擬諮詢改革GEM　暫無需要調高滬深港通每日額度

股市 15:11 2022/05/04

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【新股改革】許正宇：港交所擬諮詢改革GEM　暫無需要調高滬深港通每日額度

財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員林智遠提問時指出，港交所 （00388） 去年起檢討GEM（前稱創業板）的功能和檢討，現正接觸各界，亦會參考各地類似市場的經驗，包括近年內地中小型企業融資平台的發展。許正宇提及，港交所收集的意見包括GEM與主板合併、重設簡化轉板機制、與內地相關市場加強互聯互通、開放予其他地方企業做第二上市等，他未有交代港交所或港府對GEM改革的立場，僅稱會把意見一併審慎考慮。

許正宇預告，在充分了解市場需求和考慮相關風險後，港交所會提出具體建議，公開諮詢市場意見。

創業板早年屢有股份新上市時股價大起大落，為外界詬病「啤殼」炒賣嚴重。在2018年上市改革時，港交所、證監會決定從創業板取消轉主板上市機制，提高申請人上市最低市值要求，重新命名為GEM後，新股異常炒風減少，但新上市宗數也由2018年的75宗，大減至去年僅1宗。

許正宇：滬港通、深港通每日額度可滿足需求

另外，林智遠問及港府有否考慮擴大滬港通、深港通的每日額度上限，許正宇就指，滬深港通每日額度以淨額度計算（即買入扣減賣出金額），自2018年擴大滬深港通北向每日額度至520億元人民幣、南向每日額度至420億元人民幣，至今都未曾觸及限度上限，顯示現時額度可滿足需求。

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