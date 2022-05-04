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【烏克蘭戰爭】5月9日係咩日子？教宗料俄當日停戰

環球政治 16:00 2022/05/04

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英國國防大臣華禮仕曾預測，俄羅斯可能趁下周一（9日）為二戰勝利紀念日正式宣戰。但天主教教宗方濟各引述匈牙利總理奧爾班的説法指，俄羅斯總統普京反而打算在當日宣布停戰。

【烏克蘭戰爭】歐盟料加強制裁俄羅斯 針對俄國石油業 【下一頁】

教宗方濟各（Pope Francis）上月21日曾與匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）會面。教宗周二（3日）接受意媒訪問，期間談及俄烏戰爭。

他引述奧爾班的講法指，俄羅斯有一個精確的計劃，將於是5月9日結束戰爭。教宗認為上述説法足以解釋，俄軍近期為何減慢軍事行動進度，而他也希望俄羅斯屆時停戰。

教宗表示對戰爭慘況感到悲觀，指大家有責任盡自己所能阻止戰爭。教宗強調希望與普京（Vladimir Putin）會晤，然後再訪問烏克蘭首都基輔，又指已派梵蒂岡代表前往當地。

  • 5月9日是甚麼日子？

5月9日為俄羅斯及多國的二戰勝利紀念日，以慶祝他們於1945年擊敗納粹軍。

俄羅斯首都莫斯科按傳統會於當日閲兵，而俄羅斯領袖則會站在紅場的列寧墓觀禮台上檢視閲兵儀式。

  • 西方為何認為普京當日會宣戰？

西方官員一直認為普京將利用這一日的象徵意義，來宣揚俄軍在烏克蘭取得的軍事成就。而俄羅斯内部一直僅以特別軍事行動來形容這場戰爭，外界估計普京更可能於當日宣戰。

俄羅斯主持威脅只須1枚導彈 英國在地圖上永遠消失 【下一頁】

  • 普京如不宣戰可能發生甚麼情況？

美媒CNN分析指，普京可能會以另外一種形式來紀念勝利日。俄羅斯有機會吞併烏克蘭東部的盧甘斯克（Lugansk）及頓涅茨克（Donetsk）兩個地區，或宣稱全面控制烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）。

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責任編輯：鄭錦玲

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