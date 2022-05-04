【Omicron】澳洲發現3款亞變種 警告冬天或再爆疫情

新冠肺炎變種病毒Omicron傳染力被指更勝以往病毒株，其亞變種亦肆虐全球多國。澳洲有學者表示，當地發現3款Omicron亞變種。澳洲政府警告冬季在新冠加流感病毒，恐怕會再次帶來新一波疫情。

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新南威爾士大學柯比研究所（Kirby Institute）的助理教授特維爾（Stuart Turville）表示，當地發現Omicron亞變種BA.2.12.1﹑BA.4及BA.5，惟暫時未能確定3者傳染力及致重症能力是否更強。

特維爾認為，BA.2.12.1﹑BA.4及BA.5大有機會取代BA.1及BA.2，成為澳洲主流病毒株。特維爾強調，需要研究3款亞變種傳染力及逃逸現有抗體的能力，目前對3款亞變種仍充滿眾多未知因素。

澳洲政府亦警告，現階段當地正陸續放寬防疫，加上冬季是流感高峰期，屆時可能出現新冠與流感疫情同時爆發。澳洲免疫技術建議小組上周建議，確診者等候3個月後才可接種疫苗，並盡快接種下一針疫苗。

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責任編輯：吳漢培