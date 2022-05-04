▲ 【香港經濟】大和資本賴志文：未來兩季外來需求料持續下跌 削香港全年經濟增長預測至負0.5%

香港經濟受第五波疫情衝擊，首季經濟按年收縮4%，按季亦跌2.9%。大和資本市場首席經濟師賴志文認為，本港首季經濟收縮程度，遠遜市場預期的跌1.3%，而去年第四季經濟增長則向上修訂至4.7%。大和資本將香港今年經濟增長預期，由原先估計的增長1.8%，下調到收縮0.5%。

賴志文表示，變種病毒Omicron擴散不利本土消費，導致私人開支首季跌5.4%，而消費券效應則4月才開始顯現。

他認為，首季本地固定資本形成總額按年跌8.3%，較去年第四季的0.6%跌幅加劇，是最大的意外，反映投資者信心在疫情持續、地緣政治緊張及中國監管環境急變下出現變化。

內地「清零」政策「二十大」會議前料不會改變

報告指，本港跟隨內地實施「清零」政策下，導致本港首季經濟與鄰近國家或地區大相逕庭，期內新加坡、南韓及台灣經濟均增長逾3%。賴志文預期，10月份中共「二十大」會議前，防疫政策難有改變，估計外來需求下跌情況會在第二及第三季持續。

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