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【恒大汽車】恒馳汽車在18個城市招募授權代理商　擬採訂單式銷售、統一定價等銷售模式

股市 14:01 2022/05/04

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【恒大汽車】恒馳汽車在18個城市招募授權代理商　擬採訂單式銷售、統一定價等銷售模式

恒大汽車 （00708） 旗下恒馳汽車在18個城市招募授權代理商，並提出訂單式銷售、統一定價、將展廳設於當地汽車商圈等銷售模式。

恒馳正計畫在北京、上海、廣州、深圳等等18個城市招募代理商，對於建店的標準，恒馳汽車要求展廳面積在200至300平方米，展示區面積要大於150平方米。

對於代理商質素要求，恒馳汽車要求代理商要認同恒馳汽車的經營理念及銷售模式，對該事業充滿信心，願長期投資共同發展；經國家工商管理機構註冊登記，具有獨立法人資格和合法經營憑證，註冊資金不低於500萬元；擁有用於滿足恒馳汽車經營需求的場地；能組建合格的經營團隊；企業經營狀況良好，有足夠的資金實力。

恒大 （03333） 主席許家印於3月「恒馳 5」量產動員大會上表示，6月22日一定要實現恒馳5量產。目前距離量產目標時間仍有近一個半月。

恒大汽車自4月1日起停牌，至今逾1個月。

相關文章：

【恒大汽車】恒馳官方微博：恒大新能源車「恒馳5」即將預售

【恒大危機】缺席投資者會議　許家印去哪兒？　內媒：許家印晚上出席「恒馳 5」量產動員大會、發言稱「6.22一定要量產」

【恒大危機】恒大汽車「恒馳5」已獲可對外公開銷售資格　據報正招聘汽車銷售顧問

編輯：姚卓然

汽車 港股 銷售 停牌 恒大汽車（00708）

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