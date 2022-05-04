【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式

疫情逐步回復正常，員工重返辦工室工作，但亦有員工認為繼續以混合模式工作更理想，企業管理人需重新釐定混合工作模式新策略。據《CIO》報告指，企業或會對新混合工作模式感到困惑，包括制定工作場所、人員調配，以及公司IT部門的安全政策，增加重新定義工作模式的複習性。

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報告指出，企業的IT部門管理人，需調整公司內部運作流程及安全政策，助員工適時調整工作模式，管理人亦要考量是否讓員工全數重返辦公室工作、又或採取混合工作模式，報告整理出5個技巧，助企業及IT部門重新調整管理策略。

1.共同的工作時間：混合工作模式優勢是員工能根據個人的生活模式調整工作時間，報告提到，企業與員工的工作時間表要一致，讓同事於相同的工作時間內共事，可解決企業管理時間差，管理人更可設定每星期或每月進行辦公室會議，按預定時間與員工商討未來的工作分配及流程。

2.應用科技增工作效率：報告指，IT部門可運用虛擬技術，於不同部門測試運作，以科技解決混合工作模式的溝通及團隊協作問題，以增加員工的工作效率及提升生產力。

3.減低員工不安感：混合工作模式可用於企業不同部門，但各員工情況或有所不同，易令企業管理混亂。報告表示，完全留在辦公室工作的員工，會因為沒有混合工作而感到不滿；相反，在家工作的員工也會認為與其他部門的工作模式不同而有所影響，甚至會聯想到影響升職機會及被公司裁員的想法，企業管理人應減低不同崗位員工在新工作模式下的負面想法。

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4.調整及實踐：管理混合工作模式時，需對每項策略作深思熟慮，例如，如何進行工作會議、如何分配工作及激勵員工等。報告建議，管理人可逐項列出需要制定的策略，並從中分析如何應用在新混合工作環境中。

5.清晰的定義：報告認為，管理人制定新混合工作模式時，需向員工清晰講解新政策內容，詳細列明新的工作環境及企業文化，助員工盡快適應新制度。

責任編輯：向頌勤

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