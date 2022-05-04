【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp被指性侵前妻 阻Amber Heard性感演出

荷里活男星尊尼狄普控告前妻Amber Heard誹謗案繼續審訊，Amber Heard一方首名證人、心理學家休斯上庭作證。休斯聲稱尊尼狄普對Amber Heard施行性暴力及性侵她，更曾為找毒品搜查Amber Heard的陰道，又禁止她展露胸部性感演出。

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休斯（Dawn Hughes）為紐約臨床和法醫心理學家，也是專研家庭暴力的專家，曾對Amber Heard進行親身評估及訪談。

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她周二（3日）於庭上作證，指Amber Heard曾向其憶述遭尊尼狄普（Johnny Depp）施行性暴力的多個例子。

休斯聲稱當尊尼狄普喝醉或興奮時，就會將Amber Heard掟到床上及扯掉其睡衣，試圖與她發生性行為。休斯又指控尊尼狄普生氣時會強迫Amber Heard口交，表示尊尼狄普上述行為是為了主導而非出於愛意。

休斯再引述例子，稱尊尼狄普曾在衣帽間搜查Amber Heard的陰道，試圖找到毒品可卡因。

她作證期間表示，尊尼狄普醉酒並試圖與Amber Heard發生性關係時，並非每次都成功。如果尊尼狄普表現未如理想，就會非常憤怒及責備Amber Heard。

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而休斯作供期間，Amber Heard明顯情緒激動並幾乎當庭落淚。

休斯指尊尼狄普對Amber Heard施以多重肢體暴力，包括推她、掐頸及踢背使其淤傷和割傷，又指Amber Heard遭受性侵犯導致陰道疼痛。

Amber Heard更指2015年12月與尊尼狄普在澳洲有肢體衝突後，她曾經兩次失去知覺。

休斯又指控尊尼狄普試圖控制Amber Heard的衣著，阻止她拍戲時裸體或展露胸部作性感演出。尊尼狄普被指貶低前妻，曾批評Amber Heard無需展露身體試鏡，促使她換上牛仔褲。

而尊尼狄普的代表律師Benjamin Chew表示，尊尼狄普已提供大量可信證人、文件及Amber Heard本人的錄音資料，證明Amber Heard曾虐待他，反駁Amber Heard才是施暴者。

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責任編輯：鄭錦玲